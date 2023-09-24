المتحول الجنسي “أيسر عياد” ضيف الحكومة العراقية بدعوة رسمية.. ماذا يحدث؟

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً حول إرسال مجلس الوزراء العراقي، ووزارة الثقافة في العراق، دعوة للمتحول الجنسي أيسر عياد، لحضور مهرجان.

وذكر الناشطون أن وزارة الثقافة وجهت دعوة للمتحول الجنسي أيسر عياد والمقيم في السويد، لحضور مهرجان العراق الدولي.

دعوة من مخرج

لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، نفت الأنباء المتداولة.

وجاء في البيان أن أيسر عياد ظهر في ستوري عبر حسابه على انستجرام، في تاريخ 23 أيلول 2023.

وقال أيسر إنه ليس متأكداً من صحة الدعوة والتي وجهت إليه من قبل أحد المخرجين.

وأوضح أنه لم يستلم دعوة من الحكومة في العراق إلا أنه ينوي الحضور.

استنكار

وأكدت مجموعة التقنية من أجل السلام أن وزارة الثقافة العراقية أو مجلس الوزراء. لم يقوما بتقديم دعوة أيسر كما تم الادعاء.

كما نشرت الصفحة الرسمية الراعية للمهرجان بيان استنكار جاء فيه: “القائمون على هذا المهرجان يستنكرون بأشدّ العبارات ما تقوم به بعض وسائل الإعلام المظلّلة من حملةٍ لتشوية وابتداع الأخبار المزيفة حول حضور مجموعة من الضيوف الذين لا علم لنا بهم ولم يتم توجيه الدعوة لهم اساساً”.

وأكدت إدارة المهرجان أن الضيوف تم اختيارهم بعنايةٍ ودقةٍ تامة، بالشراكة مع مؤسسات الدولة الثقافية.