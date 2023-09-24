    حياتنا

    الشيخة موزا تتفوق على زوجة أردوغان في الأناقة.. بدت كالعروس بالأبيض (شاهد)

    التقت الشيخة موزا بنت ناصر بالسيدة التركية الأولى أمينة أردوغان في نيويورك
    رفيف عبداللهبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    الشيخة موزا تتفوق على زوجة أردوغان في الأناقة.. بدت كالعروس بالأبيض (شاهد)
    الشيخة موزا

    وطن- خطفت والدة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الشيخة موزا بنت ناصر المسند، الأنظار بفستانها الملكي، أثناء لقاءها مع أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيويورك.

    وارتدت الشيخة موزا فستاناً أبيضاً يرسم شكل الجسم، مع قلنسوة متصلة به من دار فالنتينو الإيطالية.

    الشيخة موزا
    الشيخة موزة مع زوجة أردوغان

    فالنتينو

    فستان الشيخة موزا الذي ظهرت به مع زوجة أردوغان،  أمينة أردوغان، فستان فالنتينو هوت كوتور باللون الأبيض بالكامل، مع حجاب/غطاء للرأس من مجموعة ربيع وصيف 2023.

    والفستان تحديداً من تصميم الإيطالي الشهير بيير باولو بيتشولي.

    الشيخة موزة
    الشيخة موزة بتصميم إيطالي

    والتقت الشيخة موزا بنت ناصر، الأحد، بالسيدة التركية الأولى أمينة أردوغان في نيويورك.

    تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، المتعلقة بالجهود المبذولة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

    الشيخة موزة بفستان أبيض
    تألقت الشيخة بفستان أبيض

    اتفاقية صفر نفايات

    وفي نهاية اللقاء، أعربت الشيخة موزا عن الالتزام باتفاقية “صفر نفايات”، التي تندرج ضمن المبادرة التي تقودها السيدة الأولى في تركيا.

    الشيخة موزة
    الأميرة القطرية مع زوجة أردوغان
    الشيخة موزا
    تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

    وتهدف الاتفاقية إلى الحد من الآثار الضارة للنفايات على البيئة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الأمم المتحدة في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.