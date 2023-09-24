الشيخة موزا تتفوق على زوجة أردوغان في الأناقة.. بدت كالعروس بالأبيض (شاهد)

وطن- خطفت والدة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الشيخة موزا بنت ناصر المسند، الأنظار بفستانها الملكي، أثناء لقاءها مع أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيويورك.

وارتدت الشيخة موزا فستاناً أبيضاً يرسم شكل الجسم، مع قلنسوة متصلة به من دار فالنتينو الإيطالية.

فالنتينو

فستان الشيخة موزا الذي ظهرت به مع زوجة أردوغان، أمينة أردوغان، فستان فالنتينو هوت كوتور باللون الأبيض بالكامل، مع حجاب/غطاء للرأس من مجموعة ربيع وصيف 2023.

والفستان تحديداً من تصميم الإيطالي الشهير بيير باولو بيتشولي.

والتقت الشيخة موزا بنت ناصر، الأحد، بالسيدة التركية الأولى أمينة أردوغان في نيويورك.

تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، المتعلقة بالجهود المبذولة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

اتفاقية صفر نفايات

وفي نهاية اللقاء، أعربت الشيخة موزا عن الالتزام باتفاقية “صفر نفايات”، التي تندرج ضمن المبادرة التي تقودها السيدة الأولى في تركيا.

وتهدف الاتفاقية إلى الحد من الآثار الضارة للنفايات على البيئة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الأمم المتحدة في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ.