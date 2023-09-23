ماذا فعل الفنان محمد عبده مع معجب اقتحم المسرح واحتضنه؟ (فيديو)

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق رد فعل الفنان السعودي محمد عبده، مع معجب فاجأه على المسرح، أثناء إحياءه حفلاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93.

حيث تمكن الشاب من الوصول إلى المسرح حيث يقف محمد عبده، وقام باحتضانه.

تدخل محمد عبده

لكن أحد حراس الأمن في حفلة محمد عبده، أسرع لينزل المعجب من فوق المسرح.

لكن المفاجأة أن فنان العرب تدخل، وأشار لحارس الأمن، بأن يعيد الشاب إلى المسرح، ويسمح له بالجلوس أمامه.

هذا الموقف، ليس الأول الذي يعكس تواضع محمد عبده في تعامله المباشر مع جمهوره.

ابتسامة عفوية

قبل أسابيع فقط، وثقت فتاة لحظة تفاجئها برؤية فنان العرب يجلس أمامها في نفس القطار الذي تستقله.

وعلقت الفتاة على المقطع قائلة: “جالس في أمان الله فجاءة المفضل جالس قدامك”.

وظهر الفنان السعودي في المقطع وهو يتحدث مع أحد الأشخاص. وعندما اكتشف ان الفتاة تقوم بتصويره نظر إليها وابتسم في لقطة عفوية أعجبت الجمهور الذي أثنى على أخلاقه وتواضعه.