تصرف صادم من نيمار وثنائي الهلال لحظة تسجيل هدف ضمك (فيديو)

وطن- انتشر مقطع فيديو، يظهر تصرفاً صادماً من لاعبي نادي الهلال السعودي، الذين وقفوا في حائط بشري أمام ضربة حرة استغلها نادي ضمك في هز شباك الزعيم السعودي.

وكان نيكولاي ستانشيو لاعب نادي ضمك قد تقدم لتسديد ضربة حرة، استطاع من خلالها أن يحقق التعادل لفريقه في مواجهة نادي الهلال في دوري روشن.

ومع جودة التنفيذ من اللاعب نيكولاي ستانشيو، فقد أظهر مقطع فيديو تصرفا غريبا من لاعبي الهلال الذين شكّلوا الحائط البشري، وهم البرازيلي نيمار دا سيلفا والبرتغالي روبن نيفيز والسعودي ياسر الشهراني.

وشوهد اللاعبون الثلاثة وهم يتفادون الكرة، وكأنهم يفسِحون الطريق أمام تقدمها لتعرف طريقها إلى شباك الهلال السعودي.

تعادل الهلال وضمك في الدوري السعودي

وانتهت مباراة الهلال وضمك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي.

تقدم لنادي الهلال اللاعب مالكوم أوليفيرا في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، بعد عرضية رائعة من سالم الدوسري استقبلها مالكوم بتسديدة قوية داخل المرمى.

وأحرز نيكولاي ستانشيو هدف التعادل لضمك في الدقيقة 68، من ركلة حرة مباشرة نفذها نيكولا بتصويبة سكنت الشباك.

بهذا التعادل، يحتل الهلال صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي، برصيد 17 نقطة. بينما يأتي فريق ضمك في المركز الخامس عشر، وفي جعبته 4 نقاط.

من جهته، رآى كوزمين كونترا مدرب ضمك، أن خصمه الهلال كان محظوظا كونه خرج بنتيجة التعادل أمام فريقه.وفق كورة