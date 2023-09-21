هدف محمد صلاح بعد مراوغة رائعة في منافسات الدوري الأوروبي 2023 (شاهد)

وطن- سجل النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، هدفاً رائعاً داخل مرمى شباك لاسك لينز النمساوي، الخميس، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي 2023 لدور المجموعات.

وجاء هدف المصري صلاح هداف ليفربول التاريخي، في الدقيقة ال88 على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، بعد مراوغة رائعة داخل منطقة العمليات (الجزاء)، ليسددها اللاعب ببراعة بمجهود فردي داخل شباك مرمى لاسك لينز النمساوي.

هدف محمد صلاح في الدوري الأوروبي

وحقق فريق ليفربول (الريدز) الفوز الثمين على نظيره لاسك لينز بثلاثية مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي 2023-2024 لدور المجموعات.

كما وسجل ثلاثية أهداف ليفربول داخل شباك مرمى لاسك لينز، اللاعب داروين نونيز في الدقيقة ال56 من ركلة جزاء، ولويس دياز في الدقيقة ال63 ومحمد صلاح في الدقيقة ال88.

وأحرز الفريق النمساوي لاسك لاينز الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عند الدقيقة ال14، من توقيع اللاعب فلوريان فليكر، جاءت من تسديدة قوية سددها اللاعب من خارج منقطة الجزاء، لتسكن في نهاية المطاف داخل شباك حارس ليفربول كايمهين كيليهر.

تشكيلة ليفربول ضد لاسك لينز

ولعب فريق ليفربول المباراة بتشكيلة أساسية تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، أمام منافسه النمساوي لاسك لاينز، كما يلي:

حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.

دفاع ليفربول: ستيفان بايتيتش، فيرجيل فان ديك، إبراهيما كوناتي، تسيميكاس.

مركز الوسط: هارفي إليوت، ريان جرافنبرخ، واتارو إيندو.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، بين دوك.

وتصدر بهذا الفوز فريق ليفربول صدارة ترتيب المجموعة من منافسات الدوري الأوروبي 2023-2024، برصيد 3 نقاط.

فيما تجمد رصيد الفريق النمساوي الخاسر لاسك لاينز في أدنى ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط.