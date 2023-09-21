دوري أبطال أوروبا 2023: فوز صعب للريال ومثير للبايرن ونابولي وتعادل الوصيف إنتر ميلان

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وطن- شهدت نتائج ختام مواجهات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات، فوز ريال مدريد وبايرن ميونخ ونابولي وأرسنال وتعادل الوصيف النسخة الماضية إنتر ميلان وإشبيلية وغلطة سراي.

وأنقذ وافد ريال مدريد الجديد الإنجليزي جواد بيلينغهام، من التعثر أمام يونيون برلين بهدف وحيد في الدقيقة ال90+4 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات

وحقق فريق بايرن ميونخ (البافاري)، الفوز المثير على منافسه مانشستر يونايتد برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، مع نهاية الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات.

وسجل رباعية بايرن ميونخ داخل مرمى شباك مانشستر يونايتد، اللاعب ليروي ساني في الدقيقة ال28 واللاعب سيرج غنابري في الدقيقة ال32 وهاري كين في الدقيقة ال53 من ركلة جزاء، واللاعب ماتيس تيل في الدقيقة ال92.

كما وأحرز ثلاثية مانشستر يونايتد، اللاعب راسموس هويلوند في الدقيقة ال49، وكاسيميرو هدفين الدقيقة ال88 وال95.

وفاز نابولي على منافسه براغا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور المجموعات.

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وأحرز أهداف نابولي داخل مرمى براغا، اللاعب جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة ال45+1، واللاعب سيكو نياكاتي في الدقيقة ال88 بطريق الخطأ.

كما وسجل هدف براغا الوحيد للفريق في المباراة، اللاعب بروما في الدقيقة ال84.

دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات

واكتسح فريق أرسنال منافسه بي أس في برباعية نظيفة دون مقابل، في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور المجموعات.

كما وسجل رباعية أرسنال داخل مرمى بي أس في، بوكايو ساكا في الدقيقة ال8، ولياندور تروسار في الدقيقة ال20 وغابرييل خيسوس في الدقيقة ال38 ومارتين أوديغارد في الدقيقة ال70.

وتعادل فريق إشبيلية أمام لنس بهدف لكليهما، كما هو الحال مع الوصيف إنتر ميلان الذي تعادل مع ريال سوسيداد، وغلطة سراي أمام كوبنهاغن بهدفين لكليهما. كما وتلقى بنفيكا الخسارة أمام ريد بول سالزبورغ بهدفين نظيفين دون رد.

يذكر بأن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور المجموعات، في ال3-4 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.