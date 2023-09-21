مقيم في السعودية.. من هو العالم المسلم الذي منحته منظمة يهودية جائزة “مهمة”؟

وطن – ضمن حفل في نيويورك الأمريكية تلقى العالم المسلم عبدالله بن بيّه جائزة وصفت بالمهمة من منظمة يهودية تدعى اللجنة اليهودية الأمريكية.

وتلقى “بيّه” المقيم في المملكة العربية السعودية جائزة الكرامة الإنسانية في الحفل الذي جرى بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2023.

وحسبما نقله موقع Middle East Eye البريطاني فإن اللجنة التي منحت الجائزة للعالم المسلم هي منظمة صهيونية معروفة بدفاعها الشرس عن الدولة اليهودية.

وتشجع هذه اللجنة على التطبيع بين إسرائيل والدول العربية وتروج لما يسمى المجتمعات الدينية الإبراهيمية تحت ستار شعارات “الاحترام والتسامح والسلام” لتقوية المشروع الصهيوني.

العالم المسلم المكرم من منظمة يهودية!

وتصف اللجنة التي كرمت العالم المسلم عبدالله بن بيّه في نيويورك كل من يقول “أن اليهود لا يملكون وحدهم الحق في تقرير المصير، أو يدعون لإنهاء الدولة اليهودية بمعادي السامية”.

وبيّه الذي منح الجائزة هو عالم فقه إسلامي ورئيس ما يسمى منتدى أبو ظبي للسلام، ورئيس مجلس الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن أبرز مواقف العالم المسلم المكرم من منظمة يهودية:

وصفه الاحتلال الإسرائيلي بالنزاع التاريخي على مدار نحو سبعة عقود

اعتباره ما يحدث بين الاحتلال الإسرائيلي وأصحاب الأرض الفلسطينيين نزاع عمره 2000 عاماً حسب زعمه

جائزة صهيونية “لتكريس التطبيع”

ونقل موقع ميدل إيست آي عن عاتكة التي رفضت الحديث باسمها الكامل وهي أكاديمية فلسطينية بأن تلك الجائزة لا تدعو للفخر وهي رسالة خاطئة.

واستنكرت عاتكة قبول هذه الجائزة من العالم المسلم المكرم من منظمة يهودية رغم علمه بالفظائع الصهيونية التي لاتزال ترتكب حتى اليوم.

ويعد عبدالله بن بيّه صاحب الفضل الأكبر في تصدر الشهير حمزة يوسف الذي يعرف نفسه بعالم مسلم بارز مقيم في الولايات المتحدة.

وكان يوسف قد تلقّى انتقادات لاذعة بسبب دعمه التطبيع الإماراتي مع إسرائيل بحجة “تعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم”.

وعلق المفكر العربي والأكاديمي الموريتاني محمد مختار الشنقيطي على الجائزة بتغريدة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً) وكتب فيها واصفاً اللجنة المانحة للهدية المزعومة: “اللجنة اليهودية الأميركية أقدم المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة، وعماد المنظمات اليهودية الداعمة للاستعمار اليهودي للقدس الشريف والمسجد الأقصى. نسأل الله حسن الختام، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.