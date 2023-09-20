روان بن حسين ترقص بعلم إيران رداً على طردها من السعودية (فيديو)

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وطن– عمدت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، إلى استفزاز السعوديين بعد الهجوم عليها، وعدم ترحيبهم بها في بلادهم.

وأدت روان بن حسين وصلة رقص وخلفها شاشة كبيرة وضع عليها علم إيران.

وكانت روان بن حسين ترتدي تيشرت وليجن باللون البيج، وتمسك مناديل في يدها، وترقص بصخب على أنغام أغنية إيرانية.

سخرية

وسخر السعوديون من تصرف روان بن حسين، مؤكدين لها أنها لم تستفزهم كما تعتقد، بل جعلتهم يتأكدون أن طردها من المملكة كان تصرفاً صحيحاً.

وجاء في التعليقات: “روان بن حسين طاردينها من السعودية وراحت ايران وتشغل أغانيهم.. ماتدري اننا تصالحنا مع ايران وفاتحين سفارة والنصر لعب عندهم والشعب مستقبلهم والوضع طيب”.

وكتب آخر: “تحسب انها تضغطنا كذا ماتدري ان ايران طالبة واسطة وضمان الصين عشان المصالحة معانا”.

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وقالت مغردة: “واضح ماسكه المنديل عشان لمن تخلص رقص تمسح دموعها”.

وكتب رابع ساخراً: “بتبكي اذا درت مباراة النصر بإيران”.

غير مرحب بها

وكان وسم روان بن حسين غير مرحب بها عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، قد انتشر قبل أيام.وأكد فيه المتابعون رفضهم لأي دعوة توجه للفاشنيستا الكويتية بسبب إساءاتها المتكررة للمملكة حسب وصفهم.

وكان آخر توتر أثارته بن حسين مع السعوديين حين علقت على الانتقادات الموجهة لمسلسلها “ذهبت مع الماء” وأنباء حذفه من نتفلكس لترد الفنانة الكويتية بأنها لاتكترث للانتقادات التي تهدف لهدم العمل وأبطاله وبالمقابل تهتم لوجهات النظر البناءة حسب وصفها.