الثلاثاء, سبتمبر 19, 2023
الرئيسيةالهدهدمحمد السادس ألغى لقاء مع إيمانويل ماكرون في باريس في اللحظة الأخيرة.....
الهدهد

محمد السادس ألغى لقاء مع إيمانويل ماكرون في باريس في اللحظة الأخيرة.. لماذا؟

مصادر مغربية أكدت على أن اللقاء الذي تم تأجيله بسبب الظرف القهري تم تأجيله إلى أجل غير مسمى بعد الادعاءات الفرنسية

كتب سالم حنفي
محمد السادس ألغى لقاء مع إيمانويل ماكرون في باريس في اللحظة الأخيرة.. لماذا؟
محمد السادس وماكرون
- Advertisement -

وطن- أكد موقع “مغرب إنتليجنس” الاستخباري الناطق بالفرنسية على أن الزيارة الخاصة الأخيرة التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس إلى باريس كانت بمثابة فرصة لإصلاح الأمور بين فرنسا والمغرب.

وكشف الموقع نقلا عن مصادر مطلعة، أنه وبعد إلحاح كبير من الإليزيه، كان من المقرر أن يجتمع ملك المغرب محمد السادس على مأدبة عشاء على انفراد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولفتت المصادر إلى أن اللقاء الذي كان مقررا، كان سيكون لقاء غير رسميا وبمثابة “لحظة الحقيقة” بين الرجلين وبالتالي حل جميع الخلافات التي سممت العلاقات بين البلدين لعدة أشهر.

ماكرون ومحمد السادس
ماكرون ومحمد السادس

وأوضحت المصادر أن اللقاء لم يتم بسبب عودة الملك محمد السادس السريعة إلى الرباط بعد يوم من الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من مملكته، حيث كان من المقرر أن يتولى العاهل العلوي قيادة عمليات الإنقاذ وإعادة الإسكان والتعويض لضحايا الزلزال الذي خلف حوالي 3000 قتيل.

بين التقصير والمتاجرة بالمعاناة.. مغاربة رافضون لسياسات حكومتهم في التعامل مع زلزال المغرب
خلف زلزال المغرب عددا كبيرا من الضحايا ودمارا واسعا

الاجتماع أُجل إلى أٌجل مسمى

ولفت المصدر المغربي إلى أن الاجتماع الذي تم تأجيله في البداية بسبب عودة الملك لإدارة أزمة الزلزال، تم تأجيله الآن إلى أجل غير مسمى بسبب سلسلة الأخطاء الفادحة من جانب إيمانويل ماكرون ووزيرة خارجيته كاثرين كولونا.

وقال ان ما زاد الطين بلة “الضغوط” المباشرة وغير المباشرة على المملكة المغربية من أجل الموافقة على تلقي المساعدات من فرنسا وللحصول على لحظة مجد تحت أضواء وسائل الإعلام الدولية.

- Advertisement -

حيلة خرقاء

وأشارت المصادر إلى أن “هذه الحيلة الخرقاء من المضايقات الإعلامية التي تمارسها وسائل الإعلام، لم تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور، لذا فالمملكة تواجه كارثة حقيقية، ولم يكن في ذهن فرنسا سوى تحقيق أهدافها، وذلك دون أي تشاور مع السلطات المغربية”.

من جانبه، قال دبلوماسي فرنسي قضى وقتا كبيرا في الرباط أن “فرنسا، على عكس العديد من الدول الصديقة الأخرى، أرادت الاستفادة من الزخم الإعلامي في تحدٍ للنهج الإنساني بالمعنى الضيق”، على حد وصفه.

عدم أناقة دبلومسية

وبالعودة للمصدر المغربي، فإن ما زاد الطين بلة ايضا، أن وزيرة الخارجية الفرنسي أعلنت قبل أيام، من القاهرة، عن زيارة مرتقبة لإيمانويل ماكرون إلى المملكة، معتبرا ذلك انتهاك خطير للبروتوكول، تم تقديره في الرباط، حيث أعلن مصدر حكومي معتمد أنه ليس على علم بزيارة مقررة للرئيس الفرنسي إلى المغرب.

ووصف المصدر ما حدث بأنه “عدم أناقة دبلوماسية” أخرى من جانب الإليزيه، مؤكدا ان ذلك يعني أن الاجتماع بين رئيسي الدولتين لن يحدث في أي وقت قريب.

المصدرمغرب إنتليجنس ، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

بسمة بوسيل تثير غضب المغاربة بهذا الفعل اللا أخلاقي دون اعتبار لضحايا الزلزال! (شاهد)

الهدهد

مواطن مغربي متضرر من الزلزال يحرج مراسلة “الجزيرة” على المباشر ويكذبها! (شاهد)

تقارير

“شارلي ابيدو” استغلت زلزل المغرب للرد على محمد السادس لعدم تضامنه معها.. هذا ما فعلته؟

حياتنا

شقيقة أشرف حكيمي سئمت من التضامن مع ضحايا الزلزال بهذا الظهور غير اللائق! (شاهد)

الهدهد

حفل زفاف أنقذ سكان قرية مغربية بأكملها من الزلزال! (شاهد)

تقارير

محمد السادس وشبيهه.. موقع يثير التساؤلات حول ظهوره الأخير وسر التبرع بالدم رغم الساركويد!

فيديو

زلزال المغرب.. فيديو مؤثر لمسن يرفع الأذان في قرية تهدّم مسجدها وغادرها كل سكانها

حياتنا

نجم هوليود ويل سميث يعلق على زلزال المغرب بتحية عربية (فيديو)

الهدهد

خالد الجندي يشمت بضحايا المغرب وليبيا لترويج مشاريع السيسي

تقارير

بينها دولة عربية.. عالم زلازل شهير يتوقع تسونامي في سواحل 3 دول خلال أيام قليلة

الهدهد

معتز مطر يهاجم نظام محمد السادس ويتهمه بخيانة أرواح متضرري الزلزال!

تقارير

الزلزال المدمر.. ما الذي تعلمه المغرب من المأساة وكيف يتفادى تكرارها؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

طريق التنمية التركي العراقي.. هل يعتبر أفضل وسيلة ربط بين أوروبا والشرق الأوسط؟

“ديفيد هيرست” يحذر محمد بن زايد من نهاية صعبة

فيديو مؤلم لسيدة ليبية أمام ركام منزل شقيقيها: عاوزة أطلع جثة واحدة

موعد مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

إيران تقصف إحدى مدنها بالخطأ خلال تجربة صاروخ باليستي (شاهد)

فجر السعيد تعلم عايدة رياض الرقص بعد صلاتها في مسجد الشيخة نفيسة (فيديو)

جامعة جورج تاون في قطر تثير غضباً بفعالية تدعو لـ”الفسق والفجور” بين طلابها (شاهد)

مؤلف أغنية بلحة .. جلال البحيري يحاول الانتحار في السجن لهذا السبب

فادي خفاجة يظهر على “تيك توك” عارياً من أجل النقود! (فيديو)

القبض على قتلة هود العلوي .. خادمة ربطته بها علاقة وسائق وراء الجريمة (تفاصيل)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC