الإثنين, سبتمبر 18, 2023
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رياضة

نيمار يقلق جماهير الهلال السعودي قبيل بداية مشوار الزعيم بدوري أبطال آسيا

مدرب الهلال جيسوس لم يستقر بعد بشأن إمكانية مشاركة نيمار في مباراة الهلال أمام نافباخور بدوري الأبطال

كتب فارس أبو شيحة
اللاعب نيمار
النجم البرازيلي نيمار جونيور
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وطن- لم يحسم المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أمر مشاركة البرازيلي نيمار جونيور، في المباراة أمام نافباخور الأوزبكي، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا 2023 لدور المجموعات.

وقال مدرب الهلال السعودي جورجي جيسوس، بشأن إمكانية مشاركة اللاعب نيمار في مباراة الهلال أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا، ” يعرف الجميع بأن اللاعب نيمار لديه الكفاءة العالية بين جميع لاعبي العالم وقادر على تقديم المزيد”.

مشاركة نيمار مع الهلال السعودي

وأضاف المدرب البرتغالي، ” يشعر نيمار جونيور  في الوقت الحالي ببعض من الآلام العضلية وسيحدد موقفه من المشاركة بعد مران، الأحد”.

كما وتابع، ” ســـأحدد اللاعبين الأجانب المشاركين في اللقاء وهم خمسة، وسنتعامل مع  كل مباراة وفقاً للمنافس”.

وختم، ” أعد الجماهير بالظهور بأداء رائع مثل المباريات الأخيرة في الدوري السعودي، كما أعلم بأن الهلال كان يصل إلى النهائي في السنوات الأخيرة ويحصد البطولة”.

ونجح البرازيلي نيمار بصناعة أول هدف مع نادي الهلال السعودي (الزعيم)، في أول ظهور للاعب مع الفريق، بعد الانضمام إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

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مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا 2023

وسيلتقي فريق الهلال السعودي أمام منافسه نافباخور، الاثنين، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، التي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ( الملك فهد) الدولي.

نيمار لاعب الهلال السعودي
البرازيلي نيمار جونيور

كما وحقق فريق الهلال الفوز العريض على منافسه الرياض، الجمعة، بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري السعودي الممتاز روشن لكرة القدم.

يذكر بأن فريق الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 16 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن حامل اللقب الاتحاد الوصيف برصيد 15 نقطة لهذا الموسم.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل

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