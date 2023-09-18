الثلاثاء, سبتمبر 19, 2023
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شقيقة هود العلوي تلحق به .. وتفاصيل صادمة عن مقتله بالقاهرة

تم تجريد الملحق الإعلامي السابق بسفارة سلطنة عمان من ملابسه للتمويه على الجريمة وتلقى 11 طعنة في أنحاء مختلفة من جسده

كتب سالم حنفي
شقيقة هود العلوي تلحق به.. تفاصيل جديدة وصادمة عن مقتل الملحق الإعلامي العماني الأسبق بالقاهرة
الملحق الإعلامي الأسبق بسفارة سلطنة عمان في القاهرة هود العلوي
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وطن- أفادت منصات إعلامية عمانية بوفاة شقيقة الدكتور هود العلوي، الملحق الإعلامي الأسبق بسفارة سلطنة عمان بالعاصمة المصرية، القاهرة، والذي عثر عليه مقتولا في شقته بمصر، تأثرا وحزنا عليه.

وقالت شبكة “المرصد نيوز” للإعلام الإلكتروني في خبر لها نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة”X” (تويتر سابقا): “من هول الصدمة عليها بموت اخيها فارقت الحياة .. وفاة الأخت الشقيقة للمغفور له هود العلوي الذي قُتل في شقته بجمهورية مصر , متأثرة بخبر موته”.

منصات إعلامية عمانية تعلن وفاة شقيقة الدكتور هود العلوي
منصات إعلامية عمانية تعلن وفاة شقيقة العلوي

وكانت سفارة سلطنة عمان بالقاهرة قد أعلنت خبر العثور على الدكتور هود العلوي مقتولا في شقته أمس الاثنين.

وقالت في بيان مقتضب لها على منصة “X”: “ببالغ الاسف والحزن تلقت السفارة خبر مقتل مواطن عماني بالقاهرة صباح اليوم الاثنين الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ “.

كما أوضحت انه “على اثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث. وتعرب السفارة عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول الى العدالة المنشودة.”

بيان سفارة سلطنة عمان بالقاهرة عن مقتل هود العلوي
بيان سفارة سلطنة عمان بالقاهرة عن مقتل هود العلوي

سبب تواجد هود العلوي في مصر

وكان الصحفي العماني تركي البلوشي ومراسل وكالة “بلومبيرغ” في سلطنة عمان مصدر مطلع قوله، أن المغدور به هود “عثر عليه مقتولاً في مقر سكنه في القاهرة. حيث كان يتردد على شقته خلال زيارات عمله أو أي نشاطات ثقافية يشارك فيها في مصر”.

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تغريدة تركي البلوشي عن حادثة هود العلوي
تغريدة تركي البلوشي عن مقتل هود العلوي

هود العلوي .. جرد من ملابسه وتلقى 11 طعنة

من جانبه، كشف الصحفي والناشط الحقوقي وصديق المغدور الدكتور محمد الشواف تفاصيل جديدة عن الجريمة.

وقال في تدوينة له أن الجناة قاموا بتجريد “العلوي” من ملابسه للتغطية على الجريمة. موضحا انه تلقى 11 طعنة في جسده.

هود العلوي .. جرد من ملابسه وتلقى 11 طعنة
الدكتور محمد الشواف كشف تفاصيل جريمة هود العلوي

هل قتلته السلطات المصرية بسبب خلاف معها؟

وأثار مغرد عماني قضية أخرى تتعلق بالمغدور، كاشفا بأن “العلوي” قام في وقت سابق بشراء منزل في مصر وتم النصب عليه.

ونوه إلى ان السلطات المصرية سبق وان قامت بحبسه قبل أن تفرج عنه بكفالة. متهما السلطات المصرية بقتله.

مغرد عماني
مغرد عماني يتهم السلطات المصرية بقتل هود العلوي

وتفاعلا مع مقتل “العلوي”، دشن العمانيون وسما باسمه على منصة “X” تصد قائمة الوسوم المتداولة في السلطنة، ترحموا عليه من خلاله وتذكروا مناقبه الحميدة، داعين السلطات العمانية بضرورة متابعة القضية حتى القبض على المجرمين.

المصدرتوتير - رصد وتحرير وطن

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