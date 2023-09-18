رونالدو يستعد لمقاضاة يوفنتوس لهذا السبب!

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وطن- قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 38 عاماً، لاعب نادي النصر السعودي، مقاضاة ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، بسبب عدم حصوله على الرواتب المؤجلة له من السيدة العجوز.

وبحسب صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت“، فإن البرتغالي رونالدو قرر بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد نادي يوفنتوس، على خلفية عدم دفعه الأجور الخاصة له.

رونالدو ومقاضاة يوفنتوس

وبينت الصحيفة، بأن لاعب النصر السعودي الحالي رونالدو، كان قد وافق في وقت سابق مع نادي يوفنتوس، على تأجيل رواتبه خلال فترة جائحة وباء فيروس كورونا، الذي يصل نحو 19.9 مليون يورو.

كما وأشارت الصحيفة الإيطالية، بأن نادي يوفنتوس تعرض لإجراءات قانونية من المدعي العام الإيطالي خلال العام المنصرم، بسبب قضية تأجيل الرواتب مع السيدة العجوز.

وأردفت، ” تحرك رونالدو لمقاضاة نادي يوفنتوس، هي بمثابة صداع آخر، بعد التحرك القضائي الذي تقدم به زميله السابق ليوناردو بونوتشي الذي طالب النادي بالتعويض خلال الفترة الماضية”.

كما ويحتل يوفنتوس في الوقت الحالي وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو) برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر إنتر ميلان برصيد 12 نقطة.

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أرقام رونالدو مع يوفنتوس

وشارك الدون رونالدو منذ قدومه إلى نادي يوفنتوس عام 2018، قادماً من صفوف ريال مدريد، مقابل صفقة قياسية تجاوزت 100 مليون دولار أمريكي، في 133 مباراة بمختلف البطولات، سجل 101 هدفاً.

كما وتوج البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس خلال مشواره الذي استمر حتى صيف 2021، بخمس ألقاب على صعيد البطولات المحلية.

يذكر بأن صاروخ ماديرا رونالدو قد انتقل إلى صفوف النصر السعودي بصفقة قياسية، قادماً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الماضي، بلغت 200 مليون يورو حتى نهاية موسم 2025.