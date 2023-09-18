رونالدو بالثوب السعودي والشماغ بمناسبة اليوم الوطني ويهين لاعباً جزائرياً (شاهد)

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وطن- في إطار الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني السعودي الذي يصادف يوم 23 سبتمبر/أيلول الجاري، ظهر البرتغالي ولاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو مرتديا الثوب والشماغ السعوديين خلال تصوير النادي مشهدا احتفاليا بهذه المناسبة.

وتم التقاط الصورة من كواليس تصوير المشهد الاحتفالي قبل أن يصدر رسميا.

ويعود هذا التاريخ للاحتفال باليوم الوطني إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

تفاعل واسع مع الصورة وسخرية عارمة

صورة كريستيانو رونالدو لاقت تفاعلا واسعا بين السعوديين أنفسهم، الذين انهالوا بمئات التعليقات ولتي كانت أغلبها ساخرة ومضحكة بسبب إطلالته الغريبة.

وفي هذا السياق، المغرد “سلطان”:” مع الشماغ كانه مدرس فنية”.

وقال مغرد آخر ساخرا من إطلالة رونالدو:” شكله قريب على شكل مصري اخوياه خليجين ولبسوه شماغ اول مرة”.

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وقال المغرد “همام” ساخرا من “رونالدو” ومتحدثا على هيئة وافد هندي:” شماغ هذا سعودي ما يلبس معلوم سعودي ما يلبس”.

رونالدو يهين أمير سعيود

يأتي هذا فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تطاول كريستيانو رونالدو على اللاعب الدولي الجزائري أمير سعيود خلال المباراة التي جمعت نادي النصر مع نادي الرائد في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري السعودي “دوري روشن“، التي أقيمت الجمعة.

ووفقا للفيديو، فقد شهدت ائلمباراة احتكاكا لفظيا بين لاعب النصر كريستيانو رونالدو ولاعب الرائد، الدولي الجزائري أمير سعيود، بسبب احتجاج الأخير على خشونة لاعبي النصر خلل المباراة.

وظهر “رونالدو” في الفيديو وهو يرد على أمير سعيود بطريقة مهينة وتحمل في طياتها احتقارا، بأن يصمت ولا يتحدث.