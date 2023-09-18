الإثنين, سبتمبر 18, 2023
الرئيسيةحياتناجمهور عبلة كامل يحتفل بعيد ميلادها.. ونقيب الممثلين يحبطهم بما كشفه!
حياتنا

جمهور عبلة كامل يحتفل بعيد ميلادها.. ونقيب الممثلين يحبطهم بما كشفه!

عبلة كامل اختفت عن الأنظار عام 2018، بعد آخر عمل فني قدمته وهو الجزء الثالث من مسلسل "سلسال الدم"

كتب رفيف عبدالله
جمهور عبلة كامل يحتفل بعيد ميلادها.. ونقيب الممثلين يحبطهم بما كشفه!
الفنانة المصرية عبلة كامل
- Advertisement -

وطن– لا يزال جمهور الفنانة المصرية عبلة كامل، يحتفل بعيد ميلادها كل عام، رغم اختفاءها عن الساحة الفنية.

لكن نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، فاجأ جمهور عبلة كامل الذي يحتفل بعيد ميلادها الـ 63 اليوم، بخبر لن يسرهم.

ليس عيد ميلادها

حيث قال أشرف زكي، إن عيد ميلاد عبلة كامل ليس اليوم مثلما يظهر على ويكيبيديا، ولكن يوم 8 ديسمبر.

كما طمأن نقيب الممثلين، جمهور عبلة على حالتها الصحية.

عبلة كامل
عبلة كامل

وقال أشرف زكي في تصريح لصحيفة “القاهرة 24“: “ميلاد عبلة كامل مش النهارده، ولكن يوم 8 ديسمبر.. وأنا بطمن عليها من حين لآخر، وهي زي الفل وبصحة جيدة وتحيا حياة كريمة وسعيدة ومستقلة”.

وحول اعتزال عبلة كامل، قال زكي: “ما اعتزلتش الفن وإن شاء الله هترجع”.

- Advertisement -

لا حسابات

وكانت عبلة كامل قد اختفت عن الأنظار عام 2018، بعد آخر عمل فني قدمته وهو الجزء الثالث من مسلسل “سلسال الدم”.

عبلة كامل
اختفت عبلة منذ عام 2018

ومنذ اختفاءها، بقيت تنتشر الشائعات حول اعتزال عبلة كامل ومرضها. لكن أسرتها تنفي كل مرة هذا الأمر تماماً.

كما أنها لا تملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي رغم وجود حسابات منسوبة لها.

المصدرالقاهرة 24

اقرأ أيضاً

حياتنا

الفنانة عبلة كامل تحذر محمد صلاح من الانتقال إلى الاتحاد السعودي بتعليق صادم! (شاهد)

حياتنا

روجينا في مهرجان العلمين تدخل خط المنافسة في التعري بإطلالة جريئة على طريقة إليسا!

حياتنا

عبلة كامل تخرج عن صمتها أخيراً وتكشف سر رغبتها بالاختفاء!  (شاهد)

حياتنا

مفاجأة حول سبب ابتعاد عبلة كامل عن الوسط الفني!

حياتنا

بنات عبلة كامل.. صور تُنشر لأول مرة مع أزواجهن الأجانب! (شاهد)

حياتنا

“قميص نوم أحمر” يستفز عبلة كامل.. تفاصيل تكشف لأول مرة في كواليس أشهر أفلامها!

حياتنا

اعتزال عبلة كامل الفن بشكل نهائي.. ماهي الحقيقة؟

حياتنا

عبلة كامل تفطر على مائدة الرحمن في رمضان .. ما القصة (شاهد)

حياتنا

بفستان كشف ساقيها .. روجينا بوصلة رقص مثيرة مع راغب علامة (شاهد)

حياتنا

شاهد أول صورة للفنانة نهال عنبر بعد إصابتها بارتجاج في المخ

حياتنا

سمية الخشاب في ورطة بعد صورتها الإيحائية الخادشة وهذا ما قررته النقابة!

حياتنا

محمد رمضان يرد على واقعة اساءته لسميرة عبدالعزيز بعد تحرك برلماني ضده

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

قصة المنزل الذي نجا من فيضانات درنة وأثار ذهول الجميع.. ماذا بين صاحبه وبين الله؟ (شاهد)

مقتل 3 ضباط و4 مجندين في انفجار غامض بالدفاع الجوي في سيناء.. هذه اسماؤهم وصورهم!

ياسمين صبري ترتدي ساعة بسعر خيالي تزامناً مع أنباء عودتها إلى أبو هشيمة (شاهد)

تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وإيران بضمانة قطرية.. الصفقة تمت وهذه تفاصيلها!

موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي والتشكيلة والقنوات الناقلة

نشطاء يُشبهون مقربا من محمد بن زايد بكفار قريش بسبب تغريدة عن مفتي سلطنة عمان

نيمار يقلق جماهير الهلال السعودي قبيل بداية مشوار الزعيم بدوري أبطال آسيا

مسؤولون سعوديون: 70% من الشعب يعارض التطبيع مع إسرائيل و 2% مستعدون للتعبئة والمقاومة

رضوى الشربيني تنهار على الهواء بسبب “القايمة”.. هل تُغير القانون في مصر؟ (فيديو)

اعتداء مروع من الشرطة الهندية على طالبات مسلمات لسبب صادم (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC