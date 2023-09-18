جمهور عبلة كامل يحتفل بعيد ميلادها.. ونقيب الممثلين يحبطهم بما كشفه!

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وطن– لا يزال جمهور الفنانة المصرية عبلة كامل، يحتفل بعيد ميلادها كل عام، رغم اختفاءها عن الساحة الفنية.

لكن نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، فاجأ جمهور عبلة كامل الذي يحتفل بعيد ميلادها الـ 63 اليوم، بخبر لن يسرهم.

ليس عيد ميلادها

حيث قال أشرف زكي، إن عيد ميلاد عبلة كامل ليس اليوم مثلما يظهر على ويكيبيديا، ولكن يوم 8 ديسمبر.

كما طمأن نقيب الممثلين، جمهور عبلة على حالتها الصحية.

وقال أشرف زكي في تصريح لصحيفة “القاهرة 24“: “ميلاد عبلة كامل مش النهارده، ولكن يوم 8 ديسمبر.. وأنا بطمن عليها من حين لآخر، وهي زي الفل وبصحة جيدة وتحيا حياة كريمة وسعيدة ومستقلة”.

وحول اعتزال عبلة كامل، قال زكي: “ما اعتزلتش الفن وإن شاء الله هترجع”.

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لا حسابات

وكانت عبلة كامل قد اختفت عن الأنظار عام 2018، بعد آخر عمل فني قدمته وهو الجزء الثالث من مسلسل “سلسال الدم”.

ومنذ اختفاءها، بقيت تنتشر الشائعات حول اعتزال عبلة كامل ومرضها. لكن أسرتها تنفي كل مرة هذا الأمر تماماً.

كما أنها لا تملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي رغم وجود حسابات منسوبة لها.