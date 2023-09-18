جريمة بشعة في إسطنبول .. قتل زوجته بدم بارد أمام أطفالها وغادر بيده سكين (فيديو)

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وطن – أثارت جريمة بشعة في إسطنبول استياء كبيراً من رواد منصات التواصل تجسدت بقتل رجل لزوجته بدم بارد وأمام أطفالها في منطقة إسنيورت ضمن الشطر الأوروبي من الولاية الواقعة شمال غربي تركيا.

وأظهر الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام تركية ونقلت تفاصيله جريدة ملييت رجلاً غادر منزله وبيده سكين بعدما قام بطعن زوجته حتى الموت جراء مشاجرة أمام أطفالها وفق ما ترجمته (وطن).

ويبدو أن أحد الموجودين في المكان وثق جريمة بشعة في إسطنبول بعدسة جواله.

ويظهر الجاني وهو يمسك بأداة الجريمة وعلى ملابسه آثار الدماء جراء طعن زوجته وإزهاق روحها.

وأراد الجيران الذين سمعوا صراخاً قادماً من المنزل التدخل فأبلغوا الشرطة التي حضرت مع فرق الإسعاف إلى مكان الحادث.

ونقلت المرأة التي تدعى Peri D، والتي أصيبت بجروح خطيرة في الحادث، إلى المستشفى بسيارة الإسعاف.

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في حين توفيت الضحية رغم كل التدخلات التي أجريت لإنقاذها.

تفاصيل جريمة بشعة في إسطنبول

وقال أحد سكان الحي واصفًا ما حدث: “كانت الساعة حوالي الساعة 8:00 صباحًا. وعندما نظرنا من النافذة، وصلت سيارة إسعاف الشرطة”.

وأضاف شاهد عيان عن تفاصيل الجريمة: “كانت هناك أصوات صراخ. وهرب الرجل ومعه سكين وشاهدنا كيف تم نقل المرأة إلى سيارة الإسعاف بعدما طعنها زوجها بظهرها وبطنها وأثار الرعب في نفوس سكان الحي”.

كما ذكر أحد سكان الحي: “بينما كنا نأخذ الأطفال إلى المدرسة في الصباح، سمعنا أصوات صراخ. وكانت المرأة ميتة، ولم يتمكن السكان أو الشرطة من الإمساك بالرجل حاولوا منعه من الفرار لكنه هرب”.

وشهد حي إسنيورت حملات اعتقال ومداهمات في الأيام الماضية بعد تكرار الجرائم أبشعها جرى في محل لبيع المواد الغذائية وفيه هاجم مجموعة من الأشخاص أحد العاملين في المتجر وقاموا بقتله بدم بارد.