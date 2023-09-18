الإثنين, سبتمبر 18, 2023
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بسبب علم المثليين.. أم أمريكية تتحدى معلمة مدرسة أمام طلابها (فيديو)

جاء الاحتجاج جزءاً من تشريعات تم سنها في عدد من الولايات الأمريكية وتحظر تعليمات معينة حول التوجه الجنسي والهوية الجنسية في الفصول الدراسية

كتب خالد الأحمد
بسبب علم المثليين.. أم أمريكية تتحدى معلمة مدرسة أمام طلابها (فيديو)
أم أمريكية تمزق علم المثلية داخل مدرسة
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وطن- تصدر مقطع مصور منصات التواصل أظهر أم أمريكية تمزق علم المثلية داخل مدرسة من الفصل الدراسي الخاص بابنها عنوة بعد مشاجرة مع معلمة الصف التي أحتجت على هذه الخطوة.

وتداولت مواقع التواصل مقطع فيديو بدت فيه الأم داخل الصف إلى جانب المعلمة ثم تقترب الأولى من العلم سيء الصيت الذي كان معلقاً على الجدار فتزيله بعنف ثم تقوم برميه في سلة مهملات قريبة منها.

جاء ذلك وسط احتجاجات المعلمة التي يسمع وهي تقول:”مهلاً مهلاً ماذا تفعلين” فتجيبها الأم لن أسمح لذلك هذا ما أتيت لأجله وتابعت :” لن أدفع أموال ضرائبي لدعم هذه القذارة.

أم أمريكية تمزق علم المثليين

وخلال خطوة أم أمريكية تمزق علم المثليين وبعدما قاطعتها المعلمة: “لماذا تريدين رفع هذا العلم في الفصل لكي يراه الطلاب إنه جزء ممن تعليم الطلاب” ردت الأم بنبرة عالية :” كلا هذا ليس جزءاً من أي شيء هذا غير مناسب لهم”.

وتابعت الأم: “نحن ندفع لك لكي تعليمهم التاريخ” فردت عليها المعلمة: “هذه مدرسة عامة هيا أخرجي من الفصل”.

وقامت الأم برمي علم الشواذ في سلة المهملات وأوضحت: “أنا أعلم ابني كي يكبر ويصبح رجلاً ولا أريدك أن تعلقي هذا العلم” وأردفت:” ترفعين العلم وتجلسين لتعليمهم ما أحاول إبعادهم عنه”.

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حقوق الوالدين

وجاء هذا الاحتجاج جزءاً من تشريعات تم سنها في عدد من الولايات الأمريكية تحظر أي تعليمات حول التوجه الجنسي والهوية الجنسية في الفصول الدراسية.

وبينما اعتبر بعض المؤيدين أن تصرف الأم هو شكل من أشكال “حقوق الوالدين”، قال معارضون أن هذا السلوك محاولة لمحو الأشخاص من مجتمع LGBTQ من المدارس وأطلقوا على القانون اسم “لا تقل مثليًا”.

ووفق تقرير لشبكة “سي إن إن” حظر القانون الأمريكي المطبق في بعض الولايات في البداية التدريس حول التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث أو بطريقة تعتبر غير مناسبة للعمر لجميع الصفوف الأخرى.

وأصدرت بعض الولايات مثل تكساس وفلوريدا وأوكلاهوما وغيرها تشريعات تقيد تدريس مناهج LGBT داخل المدارس. على وجه التحديد، تركز هذه القيود على المناقشات حول أنماط الحياة الجنسية البديلة، والتحول الجنسي ، والمثلية الجنسية.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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