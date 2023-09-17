نيكول سعفان تغيظ أصالة بجسدها المثير.. ملابس البحر ورومانسية أمام الأهرامات! (شاهد)

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وطن- استعرضت نيكول سعفان، حبيبة المخرج الفلسطيني طارق العريان، رشاقتها وجسدها المثير، بإطلالات جريئة أمام الأهرامات، ثم البحر.

ونشرت عارضة الأزياء الأرمينية نيكول سعفان، مجموعة صور أثناء حضورهاً حفلاً لدار مجوهرات في منطقة الأهرامات بمصر، والذي حضرته الفنانة نسرين طافش أيضاً.

فستان جريء

وارتدت حبيبة طارق العريان، فستاناً جريئاً باللون الأحمر أوف شولدر بفتحة صدر واسعة على شكل قلب، يكشف الكثير.

كما تميز الفستان بوجود فتحة جانبية واسعة من الأسفل، كشفت ساقيها حتى أعلى الفخذ.

ومن الصور التي نشرتها نيكول من الحدث، لقطة وهي تمسك يد طليق أصالة نصري، في وضع رومانسي.

ملابس البحر

ثم ظهرت نيكول سعفان على طبيعتها بملابس البحر، مع طارق العريان.

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وارتدت نيكول توب منقوش بالأبيض والفوشي، مع بنطال أبيض شفاف، وقبعة صيفية.

ومؤخراً، احتفلت بعيد ميلاد طارق العريان على طريقتها الخاصة.

حيث شاركت مقطع فيديو يجمع أبرز الصور التي جمعتها بالمخرج الفلسطيني وعلقت: “أكثر يوم مميز في السنة.. أتمنى لك أسعد أعياد الميلاد يا حبي. إلى العديد من الذكريات”.