الإثنين, سبتمبر 18, 2023
الرئيسيةالهدهدمواطن مغربي متضرر من الزلزال يحرج مراسلة "الجزيرة" على المباشر ويكذبها! (شاهد)
الهدهد

مواطن مغربي متضرر من الزلزال يحرج مراسلة “الجزيرة” على المباشر ويكذبها! (شاهد)

لا يزال الكثير من القروييين في بعض المناطق يعيشون في خيام مؤقتة ويعتمدون على الحمير لجلب الإمدادات الحيوية في انتظر وصول المساعدات الحكومية إليهم

كتب سالم حنفي
مواطن مغربي متضرر من الزلزال يحرج مراسلة
مراسلة الجزيرة في المغرب ميساء الفنطناسي
- Advertisement -

وطن- تعرضت مراسلة قناة “الجزيرة” في المغرب، ميساء الفنطناسي لموقف محرج خلال تغطيتها للجهود الحكومية المغربية لإيواء وعلاج المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الجمعة قبل الماضي.

وأثناء حديثها على “المباشر” في إطار التغطية التي خصصتها “الجزيرة” لمتابعة الزلزال وآثاره، أكدت “الفطناسي” على أنه تم تجهيز مستشفى للمتضررين من الزلزال في مدينة مراكش، الأمر الذي أجبر أحد المواطنين على اقتحام البث مشيرا لها بأنها تحاول تجميل الوضع في المغرب.

وقال المواطن المغربي تعبيرا عن غضبه واستيائه باللهجة المغربية أنه “لم يتم توفير أي شيئ ولا يوجد أي شيئ”.

حرج ألزمها الصمت

حديث المواطن المغربي أوقع مراسة الجزيرة في حرج شديد ودفعها للصمت لبرهة حتى أخذ الحديث منها المذيع عثمان آي فرح المتواجد حاليا في المغرب لتغطية آثار الزلزال.

وشوهد في مقطع الفيديو لحظة تحرك أحد أفراد الشرطة من مكانه وتوجهه نحو المواطن المغربي الذي اقتحم البث، دون معرفة ما حدث له.

قرويون في انتظار المساعدات الحكومية منذ أكثر من أسبوع

يأتي ذلك في وقت لا يزال القرويون في بعض المناطق الأكثر عزلة التي ضربها زلزال المغرب يعيشون في خيام مؤقتة ويعتمدون على الحمير لجلب الإمدادات الحيوية بينما ينتظرون وصول المساعدات الحكومية إليهم منذ أكثر من أسبوع بعد الكارثة، بحسب “رويترز“.

- Advertisement -

وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة والذي ضرب جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر من يوم 8 سبتمبر إلى مقتل 2946 شخصًا وإصابة 5674 آخرين، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية، مما يجعله الأكثر دموية في المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.

وفي حين انتشرت مخيمات منظمة من الخيام الكبيرة التي خصصتها الحكومة والمستشفيات الميدانية العسكرية في بعض المدن الكبرى، فإن أجزاء من المنطقة الوعرة لا تزال تعيش على التبرعات التي تركها المواطنون على جوانب الطرق.

زلزال المغرب
تعرض المغرب لزلزال مدمر بقوة 7 درجات على مقياس ريختر

خيام صغيرة وأغطية بلاستيكية

وشاهد مراسلو “رويترز” الذين يسافرون على طريق ناء يربط قرى الأمازيغ ناجين يخيمون في خيام صغيرة أو تحت أغطية بلاستيكية، خائفين من أن تؤدي الهزات الارتدادية إلى تدمير منازلهم المتضررة.

وقال رضوان أوبلا، 20 عاماً، في قريته أزرمون: “نحن الأمازيغ نشعر بأننا أجانب في بلدنا. نشعر بالعزلة. الناس هنا في حاجة إلى المساعدة. يشعرون وكأنهم وحيدون”، مرددا مظالم قديمة بشأن تهميش الأمازيغ في الدولة ذات الأغلبية العربية.

وقالت الحكومة إنها تبذل كل ما في وسعها لمساعدة جميع ضحايا الزلزال.

تعويضات حكومية

وقال القصر الملكي في بيان يوم الخميس إنه من المعروف أن 50 ألف منزل تضررت من جراء الزلزال، وأنه سيوفر المأوى و30 ألف درهم (3000 دولار) للأسر المتضررة.

كما تعهدت بتقديم مساعدات لإعادة الإعمار بقيمة 140 ألف درهم للمنازل المنهارة و80 ألف درهم للمنازل المتضررة.

ولكن في القرى الأمازيغية لم تكن هناك دلائل تذكر على مساعدة السلطات أو عودة لحياة إلى طبيعتها في أي وقت قريب.

المصدرفيسبوك، رويترز، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

بسمة بوسيل بإطلالات جريئة على مسبح عائم وآخر همّها كارثة الزلزال! (شاهد)

حياتنا

مريم حسين تفجر غضب المغاربة بتصرفٍ غير لائق وسط ضحايا زلزال المغرب المنكوبين!

الهدهد

زلزال المغرب وفيضانات ليبيا.. هل يقف وراءها سلاح أمريكا السري؟

تقارير

“شارلي ابيدو” استغلت زلزل المغرب للرد على محمد السادس لعدم تضامنه معها.. هذا ما فعلته؟

حياتنا

شقيقة أشرف حكيمي سئمت من التضامن مع ضحايا الزلزال بهذا الظهور غير اللائق! (شاهد)

الهدهد

حفل زفاف أنقذ سكان قرية مغربية بأكملها من الزلزال! (شاهد)

تقارير

محمد السادس وشبيهه.. موقع يثير التساؤلات حول ظهوره الأخير وسر التبرع بالدم رغم الساركويد!

رياضة

ريال مدريد يتبنى الطفل المغربي الذي فقد كامل عائلته في الزلزال (فيديو)

فيديو

زلزال المغرب.. فيديو مؤثر لمسن يرفع الأذان في قرية تهدّم مسجدها وغادرها كل سكانها

حياتنا

نجم هوليود ويل سميث يعلق على زلزال المغرب بتحية عربية (فيديو)

الهدهد

خالد الجندي يشمت بضحايا المغرب وليبيا لترويج مشاريع السيسي

حياتنا

زوجة ياسين بونو تحذر من أمر خطير.. هذا ما يحدث لضحايا زلزال المغرب من الأطفال!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رونالدو يستعد لمقاضاة يوفنتوس لهذا السبب!

عشيق ابنة عمرو دياب يرتدي ثيابه في غرفتها قبل المغادرة.. ماذا كانا يفعلان؟ (شاهد)

فيديو مأساوي لجثامين سائقين غرقوا داخل سياراتهم في عمق ميناء درنة

ميان بنت شهاب زوجة ذي يزن بن هيثم ألهمها عزف ملهم الفهدي على البيانو.. هكذا كافأته (شاهد)

لحظة إنقاذ 3 كويتيين من الغرق بعد صراع مع الأمواج دام ساعات (شاهد)

ريال مدريد في الصدارة .. ترتيب الدوري الإسباني 2023 مع نهاية الجولة ال5

جواهر الكويتية بين الحياة والموت.. هذا ما قرره الأطباء لسوء حالتها (شاهد)

رونالدو بالثوب السعودي والشماغ بمناسبة اليوم الوطني ويهين لاعباً جزائرياً (شاهد)

إعلام يمني يفجر قنبلة: السفير السعودي يخالف تعليمات ابن سلمان ويعمل مع الإمارات

ذا تايمز: خليفة حفتر مسؤول عن كارثة درنة لهذه الأسباب!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC