الأحد, سبتمبر 17, 2023
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حياتنا

سعر سيارة هيفاء وهبي صادم .. استعرضتها وهي ترتدي فستاناً مكشوف الصدر (شاهد)

يبدو ان الفنانة اللبنانية تمتلك حبا للسيارات الفخمة فسبق ان التقطت العديد من الصور مع سيارات مختلفة من فيراري وغيرها

كتب أنس السالم
سعر سيارة هيفاء وهبي من طراز رولز رويس صادم
هيفاء وهبي تستعرض سيارتها من طراز رولز رويس
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وطن – فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها باستعراض بسيارة جديدة، من طراز رولز رويس سوداء اللون، سعرها باهظ الثمن.

ونشرت هيفاء وهبي عبر حسابها على انستغرام، صورةً لها وهي تقف أمام السيارة الفارهة، بينما كانت ترتدي فستاناً مكشوف الصدر، ومفتوحاً من عند قدمها اليمنى، وفي يدها حقيبة فخمة .

سيارة هيفاء وهبي باهظة الثمن من طراز رولز رويس
سيارة هيفاء وهبي باهظة الثمن من طراز رولز رويس

سعر سيارة هيفاء وهبي 

وسيـارة هيفاء وهبي من طراز رولز رويس من مجموعة Cullinan التي تبدأ أسعارها بين 355 الف دولار وتصل الى حوالي نصف مليون دولار حسب المواصفات الموجودة فيها والمميزات الفريدة وتاريخ انتاجها واصدارها الى السوق.

في صورةٍ ثانية، ضمن الصور التي نشرتها هيفاء وهبي، وهي تستعرض فستانها، وجاء بتصميم يكشف ظهرها.

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

كما نشرت الفنانة ذات الـ51 عاماً، صورة ثالثة بفستان النمر، بدت فيها بأنقاتها المعتادة التي أثارت اعجاب الجمهور.

هيفاء وهبي بفستان النمر
هيفاء وهبي بفستان النمر
المصدررصد وطن - انستغرام

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