سعر سيارة هيفاء وهبي صادم .. استعرضتها وهي ترتدي فستاناً مكشوف الصدر (شاهد)

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وطن – فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها باستعراض بسيارة جديدة، من طراز رولز رويس سوداء اللون، سعرها باهظ الثمن.

ونشرت هيفاء وهبي عبر حسابها على انستغرام، صورةً لها وهي تقف أمام السيارة الفارهة، بينما كانت ترتدي فستاناً مكشوف الصدر، ومفتوحاً من عند قدمها اليمنى، وفي يدها حقيبة فخمة .

سعر سيارة هيفاء وهبي

وسيـارة هيفاء وهبي من طراز رولز رويس من مجموعة Cullinan التي تبدأ أسعارها بين 355 الف دولار وتصل الى حوالي نصف مليون دولار حسب المواصفات الموجودة فيها والمميزات الفريدة وتاريخ انتاجها واصدارها الى السوق.

في صورةٍ ثانية، ضمن الصور التي نشرتها هيفاء وهبي، وهي تستعرض فستانها، وجاء بتصميم يكشف ظهرها.

كما نشرت الفنانة ذات الـ51 عاماً، صورة ثالثة بفستان النمر، بدت فيها بأنقاتها المعتادة التي أثارت اعجاب الجمهور.