زوج الفنانة ميار الغيطي يصدم الجمهور (شاهد)

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وطن- أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول صورة للفنانة المصرية ميار الغيطي، وزوجها شريف العلمي، أثناء حضورهما مهرجان القاهرة السينمائي.

وأثار حجم الفرق بين ميار الغيطي وزوجها، جدلاً بين المتابعين الذين تنمر بعضهم عليه أيضاً.

تعليقات وتنمر

وجاء في التعليقات: “وده بيتعمل معاها ازي بلوتوث ولا”.

وكتب آخر: “فعلا مش كل حاجه الشكل اكيد اختار الاحترام”.

ووافق ثالث الرأي: “الراجل ده باين عليه محترم وابن ناس”.

بينما تساءل رابع “هي اديها مربوطة في البدلة ؟”، ليرد عليه آخر ساخرا: “عملها علام علشان مش تتوه وسط النسوان”.

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3 سنوات زواج

وكانت الفنانة الشابة ميار الغيطي، ابنة الإعلامي محمد الغيطي، قد عقدت قرانها قبل ثلاث سنوات على شريف العلمي.

وحضر عقد القران في حينها في مسجد عمر مكرم، عدد من أفراد الأسرة والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.

ونشرت ميار صوراً من المناسبة السعيدة، معقبة:”الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات”.

من هي ميار؟

يشار إلى أن أول ظهور فني لـ ميار كان عام 2008 مع الفنان تامر حسني في فيلم “كابتن هيما”.

ابتعدت الشابة بعدها عن السينما واتجهت إلى التلفزيون، وظهرت في مسلسل «بنت من الزمن ده»، ومسلسل «قلب ميت» ثم «أيام الحب والرعب»

عارض والدها الإعلامي محمد الغيطي دخولها في بمجال التمثيل في البداية بسبب دراستها. لكن ميار استطاعت إقناعه بأن التمثيل لن يعطلها عن الدراسة.