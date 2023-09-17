الإنتر في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023

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وطن- اعتلى فريق إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023-2024، بعد فوزه العريض في قمة ديربي الغضب أمام جاره الميلان بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة الرابعة.

وأحرز خماسية إنتر ميلان في شباك مرمى الميلان، هنريخ مخيتاريان هدفين في الدقيقة ال5 وال69، وماركوس تورام في الدقيقة ال38 وهاكان أوغلو في الدقيقة ال79 من ركلة جزاء، ودافيد فراتيسي في الدقيقة ال93.

فيما سجل ميلان الهدف الوحيد للفريق في قمة ديربي ميلانو أمام جاره الإنتر، اللاعب رفائيل لياو في الدقيقة ال57.

مباريات الدوري الإيطالي الجولة الرابعة

ونجح فريق يوفنتوس من تحقيق الفوز على منافسه لاتسيو بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت كلا الفريقين في منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو). كما وتعادل حامل اللقب نابولي أمام جنوى بهدفين لكليهما.

وستختتم منافسات الجولة الرابعة من دوري الكالتشيو الإيطالي، الاثنين، بمواجهة هيلاس فيرونا وبولونيا.

ترتيب الدوري الإيطالي 2023

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي 2023-2024، مع نهاية منافسات الجولة الرابعة، كما يلي:

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إنتر ميلان 12 نقطة.

يوفنتوس 10 نقاط.

ميلان 9 نقاط.

ليتشي 7 نقاط.

نابولي 7 نقاط.

أتالانتا 6 نقاط.

هيلاس فيرونا 6 نقاط.

فيورنتينا 4 نقاط.

بولونيا 4 نقاط.

فروزينوني كالتشيو 4 نقاط.

تورينو 4 نقاط.

جنوى 4 نقاط.

ساسولو 3 نقاط.

مونزا 3 نقاط.

لاتسيو 3 نقاط.

ساليرنيتانا نقطتين.

أودينيزي نقطتين.

روما نقطة واحدة.

كالياري نقطة واحدة.

إمبولي بدون نقاط.