الأحد, سبتمبر 17, 2023
الرئيسيةرياضةالإنتر في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023
رياضة

الإنتر في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023

إنتر ميلان يعتلي صدارة دوري الكالتشيو بفارق نقطتين عن الوصيف يوفنتوس مع نهاية الجولة الرابعة

كتب فارس أبو شيحة
إنتر ميلان
احتفال إنتر ميلان بفوزه في مباراة ديربي ميلانو
- Advertisement -

وطن- اعتلى فريق إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023-2024، بعد فوزه العريض في قمة ديربي الغضب أمام جاره الميلان بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة الرابعة.

وأحرز خماسية إنتر ميلان في شباك مرمى الميلان، هنريخ مخيتاريان هدفين في الدقيقة ال5 وال69، وماركوس تورام في الدقيقة ال38 وهاكان أوغلو في الدقيقة ال79 من ركلة جزاء، ودافيد فراتيسي في الدقيقة ال93.

فيما سجل ميلان الهدف الوحيد للفريق في قمة ديربي ميلانو أمام جاره الإنتر، اللاعب رفائيل لياو في الدقيقة ال57.

مباريات الدوري الإيطالي الجولة الرابعة

ونجح فريق يوفنتوس من تحقيق الفوز على منافسه لاتسيو بثلاثية ثمينة  مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت كلا الفريقين في منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو). كما وتعادل حامل اللقب نابولي أمام جنوى بهدفين لكليهما.

نجوم إنتر ميلان
فريق إنتر ميلان

وستختتم منافسات الجولة الرابعة من دوري الكالتشيو الإيطالي، الاثنين، بمواجهة هيلاس فيرونا وبولونيا.

ترتيب الدوري الإيطالي 2023

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي 2023-2024، مع نهاية منافسات الجولة الرابعة، كما يلي:

- Advertisement -

إنتر ميلان 12 نقطة.

يوفنتوس  10 نقاط.

ميلان 9 نقاط.

ليتشي  7 نقاط.

نابولي 7 نقاط.

أتالانتا 6 نقاط.

هيلاس فيرونا 6 نقاط.

فيورنتينا 4 نقاط.

مباراة إنتر ميلان وميلان في ديربي ميلانو
مباراة الإنتر وميلان في الدوري الإيطالي

بولونيا 4 نقاط.

فروزينوني كالتشيو 4 نقاط.

تورينو 4 نقاط.

جنوى 4 نقاط.

ساسولو 3 نقاط.

مونزا  3 نقاط.

لاتسيو 3 نقاط.

ساليرنيتانا  نقطتين.

أودينيزي نقطتين.

روما نقطة واحدة.

كالياري نقطة واحدة.

إمبولي بدون نقاط.

المصدروطن - مواقع التواصل

اقرأ أيضاً

رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 بعد خسارة نابولي أمام لاتسيو

رياضة

موعد باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان والتشكيلة المتوقعة في المباراة الودية

رياضة

ميلان يسقط أمام ريال مدريد بالثلاثة في مباراة ودية مثيرة ومجنونة (شاهد)

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد ميلان الودية والتشكيلة المتوقعة

رياضة

لاوتارو مارتينيز مطلوب في الدوري السعودي بعرضٍ خرافي.. وهذه قيمته

رياضة

فرض عقوبة جديدة على رئيس يوفنتوس السابق لهذا السبب

رياضة

لماذا رفض لوكاكو عرض الهلال السعودي هذا الصيف؟!

رياضة

الثلاثية التاريخية تحققت.. مانشستر سيتي يُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 2023 (شاهد)

رياضة

نهائي دوري أبطال أوروبا مباشر: مواجهة العمالقة بين السيتي والإنتر

رياضة

معلقو نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان والتشكيلة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

رياضة

اعتزال إبراهيموفيتش.. السلطان يكتب كلمة النهاية بالدموع ورسائل مؤثرة (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الإمارات تعزل معتقلي سجن الرزين عن العالم الخارجي وانتهاكات مرعبة

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 بعد فوز السيتي وليفربول وخسارة اليونايتد

ريكي مارتن عاري تماماً في فيديو مثير للجدل بعد طلاقه من زوجه السوري (شاهد)

نيكول سعفان تغيظ أصالة بجسدها المثير.. ملابس البحر ورومانسية أمام الأهرامات! (شاهد)

السعودية تبلغ أمريكا بوقف مباحثات التطبيع مع الاحتلال.. سبب القرار المفاجئ الذي صدم الإسرائيليين

تغريدة لأكاديمي مقرب من محمد بن زايد تؤكد وقوف الإمارات في صف قوات الدعم السريع

اعتداء وحشي على سائح كويتي في طرابزون .. فيديو ومطالب بالحسم أمام العنصرية

موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك إف سي والتشكيلة في دوري أبطال آسيا 2023

مجهول في سلطنة عمان يحرق مبالغ كبيرة فئة 50 ريال عماني في إناء طبخ! (فيديو)

هل فتكت تسديدة رونالدو بوجه مصور مباراة النصر والرائد فعلاً؟؟ (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC