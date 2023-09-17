الأحد, سبتمبر 17, 2023
الرئيسيةالهدهدالإمارات تعزل معتقلي سجن الرزين عن العالم الخارجي وانتهاكات مرعبة
الهدهد

الإمارات تعزل معتقلي سجن الرزين عن العالم الخارجي وانتهاكات مرعبة

مطالب حقوقية بوقف هذه الانتهاكات والكشف عن مصير معتقلي القضية الإمارات 94

كتب خالد السعدي
الإمارات تعزل معتقلي سجن الرزين عن العالم الخارجي وانتهاكات مرعبة
معتقلي الرأي في الإمارات
- Advertisement -

وطن- في حلقة جديدة من سلسلة القمع الممنهج والتنكيل بحقوق الإنسان، شددت السلطات الإماراتية من إجراءاتها القمعية بحق جميع معتقلي الرأي الإماراتيين في سجن الرزين.

هذا ما كشفه مركز مناصرة معتقلي الإمارات، الذي قال في بيان له، إن هؤلاء المعتقلين ممنوعون منذ شهر يونيو الماضي، من الاتصال بالعالم الخارجي، مع حرمانهم حتى من الاتصالات الهاتفية مع أقربائهم، مما أدى إلى انقطاع تام للأخبار المتعلقة بهم.

المعتقلين في سجن الرزين
سجن الرزين

وبحسب مصادر مقربة من عائلاتهم، فإن جميع المعتقلين البالغ عددهم 60 معتقلاً من مجموعة “الإمارات 94“، لم يتمكنوا من الاتصال بأحد من أقاربهم منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وشدد المركز الحقوقي، على أن حرمان المعتقلين من الاتصال بالعالم الخارجي يمثل انتهاكا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ويشكل جريمة إخفاء قسري تعتبر محظورة بموجب القانون الدولي، وتصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي هذا السياق، طالب المركز السلطاتِ الإماراتية بالتوقف فورًا عن هذا الانتهاك وإخفاء المعتقلين قسريًا، والكشف عن مصيرهم، وحث أيضًا على ضرورة السماح للمعتقلين بالاتصال بأهلهم وذويهم بأقصى سرعة ممكنة، وإنهاء جميع أشكال الانتهاكات بحق المعتقلين.

وطالب المركز كذلك، بإلغاء الحظر المفروض على زيارة المعتقلين منذ تفشي وباء كورونا عام 2020، وشدد على أن استمرار منع أهالي المعتقلين من زيارتهم لأكثر من 3 سنوات يُظهر استخدام السلطات للوباء كوسيلة لحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية.

- Advertisement -

ودعا المركز، المجتمع الدولي بشكل عام والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بشكل خاص للضغط على السلطات الإماراتية لإيقاف انتهاكاتها بحق المعتقلين فورًا ودون شروط.

وقضية الإمارات 94 تُصنَّف بأنها واحدة من أكثر المحاكمات الجماعية الجائرة في تاريخ البلاد، والتي تضمنت إدانة 69 مواطنا من نشطاء، وأكاديميين، ومحامين، وطلبة، ومدرسين، بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة.

قضية الإمارات 94
قضية الإمارات 94

وأصدرت المحكمة بحق هؤلاء المعتقلين، أحكاما طويلة بالسجن وصلت إلى 15 عاماً، فيما تقول تقارير حقوقية إن هذه المحاكمة الجماعية شابتها الكثير من العيوب، منها احتجاز المتهمين بمعزل عن العالم الخارجي مدداً وصلت إلى سنة، وتعذيبهم من أجل انتزاع اعترافات منهم، إضافة إلى انتهاكات أخرى كثيرة.

وتعود هذه القضية، إلى مارس 2011 حينما وقعت مجموعة من الأكاديميين والمحامين ينتمي أغلبهم إلى جمعية “الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” (الإصلاح)، على عريضة إلكترونية موجهة إلى رئيس الدولة تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية وقانونية.

وشملت هذه الإصلاحات، منح الشعب الإماراتي الحق في انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بالاقتراع المباشر بدلًا من اختيارهم بانتخابات غير مباشرة وبالتعيين وتوسيع صلاحياته وتحويله من هيئة استشارية إلى هيئة تشريعية.

معتقلي قضية الإمارات 94
معتقلي قضية الإمارات 94

وطالب الموقعون على العريضة الذي بلغ عددهم 133 إماراتياً، السلطات الإماراتية بإنشاء برلمان ديمقراطي، وإعطاء الهيئة سلطات تشريعية وتنظيمية كاملة، والمضيّ بالإصلاحات الديمقراطية والاستقلال القضائي الكامل، وذلك وفقاً لما تنص عليه ديباجة الدستور الإماراتي.

وضمت قائمة المستهدفين بالحملة، ناشطين وأنصارا سلميين للإصلاح الديمقراطي، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم الذين حاولوا مناصرة ذويهم من خلال الكشف عن الانتهاكات التي ترتكبها الدولة بحقهم

المصدررصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

تغريدة لأكاديمي مقرب من محمد بن زايد تؤكد وقوف الإمارات في صف قوات الدعم السريع

تقارير

بلومبيرغ: الهوة بين السعودية والإمارات تتسع وهذا ما تسبب في غضب وزير الدفاع السعودي!

الهدهد

الإمارات تعلن إزالة شخصيات وكيانات قطرية من قائمة الإرهاب.. تعرف عليها!

الهدهد

السفير الإماراتي في واشنطن: فشلنا في التأثير على إسرائيل والمسؤولية الآن على مطبعي المستقبل

تقارير

انتقادات متزايدة للإمارات قبيل استضافتها مؤتمراً عالمياً: “أوقفوا انتهاكاتها لحقوق الإنسان”

الهدهد

مرتزقة يمنيون في صفوف الدعم السريع.. هل قصد البرهان ميليشيا الإمارات؟

الهدهد

زلزال المغرب كشف عمق الأزمة بين البلدين..الطائرات الإماراتية تتحاشى الأجواء الجزائرية (شاهد)

تقارير

ابن زايد أتاح لهم المستحيل.. هل باتت الإمارات مفضلة على تل أبيب لدى اليهود؟

الهدهد

مصالحة أم مصافحة اضطرارية؟.. “المحمدان” وصور من قمة العشرين تثير تفاعلا

تقارير

مصادر استخباراتية: ضغوط جمة يتعرض لها “تبون” لطرد الملحق العسكري الإماراتي.. هل يفعلها؟

الهدهد

سقطت في البحر.. تحطم “مجهول السبب” لطائرة في الإمارات ومصري بين الضحايا

الهدهد

“عدو مستتر”.. موقع يمني مدعوم إماراتيا يشيطن سلطنة عمان بمزاعم خطيرة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مرام البلوشي بين أجهزة العناية المركزة.. هل تنجو هذه المرة؟

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 بعد فوز السيتي وليفربول وخسارة اليونايتد

ريكي مارتن عاري تماماً في فيديو مثير للجدل بعد طلاقه من زوجه السوري (شاهد)

نيكول سعفان تغيظ أصالة بجسدها المثير.. ملابس البحر ورومانسية أمام الأهرامات! (شاهد)

السعودية تبلغ أمريكا بوقف مباحثات التطبيع مع الاحتلال.. سبب القرار المفاجئ الذي صدم الإسرائيليين

تغريدة لأكاديمي مقرب من محمد بن زايد تؤكد وقوف الإمارات في صف قوات الدعم السريع

اعتداء وحشي على سائح كويتي في طرابزون .. فيديو ومطالب بالحسم أمام العنصرية

موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك إف سي والتشكيلة في دوري أبطال آسيا 2023

مجهول في سلطنة عمان يحرق مبالغ كبيرة فئة 50 ريال عماني في إناء طبخ! (فيديو)

هل فتكت تسديدة رونالدو بوجه مصور مباراة النصر والرائد فعلاً؟؟ (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC