نسرين طافش بأجرأ إطلالاتها أمام الأهرامات.. فستان أزرق كشف أكثر مما غطى! (شاهد)

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وطن– شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، في حفل كبير أمام الأهرامات، بإطلالة جريئة جداً.

ونشرت نسرين طافش مجموعة من الصور عبر انستجرام، توثق مشاركتها في حفل في دار مجوهرات في مصر.

فستان أوف شولدر وصدر قلب

وارتدت نسرين فستاناً أزرقاً أوف شولدر من قماش الكريب، وبتصميم صدر على شكل قلب.

وتميز الفستان بوجود ذيل وفتحة جانبية طويلة تكشف عن ساقيها إلى أعلى الفخذ.

واستكملت نسرين طافش إطلالتها الجريئة أمام الأهرامات، بحذاء باللون الأبيض من الجلد مع حقيبة لامعة باللون الفضي.

تصميم لبناني

ورفعت الفنانة السورية شعرها إلى الأعلى، مع لمسات مكياج ناعمة باللون الكشميري.

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وتزينت النجمة السورية بعقد ألماسي وقرطين ناعمين من نفس الطقم باللون الفضي.

وتبين أن فستان نسرين من تصميم اللبنانية نور فتح الله، ويبلغ سعره (750 دولار) أمريكي.

وعكة صحية

وكانت نسرين طافش، قد مرت بوعكة صحية لم تذكر طبيعتها.

لكنها طمأنت الجمهور وكتبت: “حبايبي شكرا لرسائلكم و دعائكم، الحمد لله انا احسن اليوم”.