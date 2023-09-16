موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد والتشكيلة في الدوري الإسباني

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وطن- يخوض فريق ريال مدريد مواجهة صعبة أمام ريال سوسيداد، الأحد، في منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد على ملعب ( سانتياغو برنابيو) قلعة الفريق الملكي الأبيض، بصافرة حكم المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد

كما وستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وستبث المباراة كالعادة عبر شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية، الناقلة لأحداث منافسات الدوري الإسباني الممتاز لهذا الموسم.

كما وستنقل مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد على قناة (beIN Sport HD 1 live channel)، بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب عامودي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد

وسيعلق على مجريات اللقاء المرتقب بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإسباني 2023-2024، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

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تشكيلة ريال مدريد ضد سوسيداد

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإيطالي المخضرم ماركو أنشيلوتي، المباراة أمام نظيره ريال سوسيداد، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

دفاع ريال مدريد: فرانسيسكو غارسيا، دافيد ألابا، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال.

خط الوسط: كامافينغا، تشواميني، مودريتش، جود بيلينغهام.

مركز الهجوم: رودريغو، خوسيلو.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023- 2024 برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

كما ويحتل الفريق المنافس ريال سوسيداد المركز التاسع من الترتيب برصيد 9 نقاط حتى الآن.