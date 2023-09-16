السبت, سبتمبر 16, 2023
الرئيسيةرياضةموعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد والتشكيلة في الدوري الإسباني
رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد والتشكيلة في الدوري الإسباني

منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
نجوم ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد
- Advertisement -

وطن- يخوض فريق ريال مدريد مواجهة صعبة أمام ريال سوسيداد، الأحد، في منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد على ملعب ( سانتياغو برنابيو) قلعة الفريق الملكي الأبيض، بصافرة حكم المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد

كما وستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وستبث المباراة كالعادة عبر شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية، الناقلة لأحداث منافسات الدوري الإسباني الممتاز لهذا الموسم.

نجوم ريال مدريد
نجوم ريال مدريد أثناء التدريبات استعدادا لمواجهة سوسيداد

كما وستنقل مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد على قناة (beIN Sport HD 1 live channel)، بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب عامودي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد

وسيعلق على مجريات اللقاء المرتقب بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإسباني 2023-2024، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

- Advertisement -

تشكيلة ريال مدريد ضد سوسيداد 

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإيطالي المخضرم ماركو أنشيلوتي، المباراة أمام نظيره ريال سوسيداد، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

دفاع ريال مدريد: فرانسيسكو غارسيا، دافيد ألابا، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال.

خط الوسط: كامافينغا، تشواميني، مودريتش، جود بيلينغهام.

مركز الهجوم: رودريغو، خوسيلو.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023- 2024 برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

كما ويحتل الفريق المنافس ريال سوسيداد المركز التاسع من الترتيب برصيد 9 نقاط حتى الآن.

ريال سوسيداد
نجوم سوسيداد استعدادا لمواجهة ريال مدريد
المصدررصد وطن - مواقع التواصل

اقرأ أيضاً

حياتنا

فضيحة في ريال مدريد .. مقاطع جنسية لـ3 لاعبين مع فتاة قاصر تهزّ الملكي! (شاهد)

رياضة

ريال مدريد يتبنى الطفل المغربي الذي فقد كامل عائلته في الزلزال (فيديو)

رياضة

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والتشكيلة في الدوري الإسباني الممتاز

الهدهد

ريال مدريد يبحث عن طفل مغربي فقد عائلته في الزلزال المدمر! (شاهد)

رياضة

ياسين بونو يكشف سبب فشل صفقة انتقاله إلى ريال مدريد

رياضة

ريال مدريد في الصدارة .. ترتيب الدوري الإسباني 2023 مع نهاية الجولة الرابعة

رياضة

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا والتشكيلة في الدوري الإسباني الممتاز

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي والتشكيلة في الدوري الإسباني الممتاز

حياتنا

والد مبابي يهينه على الملأ ويشد أذنه.. حقيقة فيديو اجتاح المواقع

رياضة

اعتزال هازارد مسألة وقت.. وهذا ما يبحث عنه البلجيكي بعد التقاعد

رياضة

صدمة جديدة في ريال مدريد بشأن إصابة فينيسيوس

رياضة

موعد مباراة برشلونة ضد فياريال القادمة والتشكيلة والقنوات الناقلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

آيشواريا راي باتشان بالحجاب.. هل اعتنقت “كنة” أميتاب باتشان الإسلام؟ (شاهد)

هل تعاني من تحضير حقيبة الملابس قبل السفر؟.. شركة طيران تبتكر لك حلا مذهلا

فيديو مؤثر لضابط ليبي خطف القلوب بسبب ما قاله عن منكوبي درنة

نجلاء المنقوش في أرقى صالون شعر بتركيا تزامنا مع الفيضانات.. وصورة الحارس تفضح المستور

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام نيس

اعتقال سيدة سورية في تركيا بسبب فيديو مؤثر عن ابنها في المدرسة (شاهد)

آمبر هيرد غاضبة .. إيلون ماسك نشر صورة خاصة لها بزي فاضح أرسلتها له فقط! (شاهد)

“شارلي ابيدو” استغلت زلزل المغرب للرد على محمد السادس لعدم تضامنه معها.. هذا ما فعلته؟

تشكيلة الزمالك ضد أرتا سولار والتوقيت في كأس الكونفيدرالية 2023

تفاصيل لا تصدق لنجاة ليبي وأسرته من كارثة الفيضانات: سيارة باغتتهم على سطح البناية (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC