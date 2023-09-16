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من هو الأمير خالد بن محمد آل سعود الذي نعاه الديوان الملكي السعودي؟

أوضح الديوان الملكي السعودي أن صلاة الجنازة على الأمير خالد ستكون غدا الأحد، عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

كتب خالد الأحمد
من هو الأمير خالد بن محمد آل سعود الذي نعاه الديوان الملكي السعودي؟
الأمير خالد بن محمد آل سعود
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وطن- نعى الديوان الملكي السعودي، الأمير “خالد بن محمد بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود” الذي توفي اليوم السبت جراء تعرضه لوعكة صحية أدخل على إثرها إلى أحد مشافي المملكة وأوصى الأطباء بإبقائه في المشفى ولكن سرعان ما فارق الحياة .

وأوضح الديوان الملكي السعودي -وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس“- أن صلاة الجنازة علي الأمير خالد ستكون غدا الأحد، عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

كما نعى مجلس إدارة شركة نادي الهلال الأمير خالد بن محمد رئيسه السابق

وقدم مجلس الإدارة أحر التعازي وأصدق المواساة إلى الأسرة المالكة وإلى منسوبي وجماهير الهلال والوسط الرياضي كافة في وفاته رحمه الله وأضاف :” نسأل المولى القدير أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ويربط على قلوبهم ويرزقهم الصبر والسلوان ”

نعى مجلس إدارة شركة نادي الهلال الأمير خالد بن محمد
نعى مجلس إدارة شركة نادي الهلال الأمير خالد بن محمد

أحد رموز الرياضة

والأمير خالد بن محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن آل سعود يعتبر أحد رموز الرياضة في المملكة تولى رئاسة الهلال السعودي في الفترة من أكتوبر 1994م حتى يوليو 1995م، وحقق نادي الهلال خلالها أول لقب عربي له وهو كأس أبطال العرب.

وتولى الأمير خالد بن محمد رئاسة نادي الهلال بعد وفاة رئيسه الأمير عبد الله بن سعد بن فهد آل سعود،
واستطاع الأمير خالد بن محمد أن يقود الهلال لتحقيق أول بطولة عربية وهي كأس أبطال العرب عام 1415هـ، والنسخة التي تليها 1416هـ، كما توج الهلال تحت قيادته ببطولة كأس ولي العهد عام 1995 ميلاديًا، بعد الفوز على الرياض بالنهائي بهدف دون رد.

أحد أقطاب الرياضة السعودية

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر المؤلم داعين للأمير الراحل بالرحمة والمغفرة ومثنيين على شخصيته ودوره في الرياضة السعودية التي كان أحد أقطابها.

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وغرد الشيخ تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه :”رحم الله الأمير خالد بن محمد بن عبدالله آل سعود رئيس نادي الهلال الأسبق”.

وتابع : “خالص العزاء والمواساة لذويه وأسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له ويسكنه فسيح جناته … وعزائي لآل سعود الكرام”.

تغريدة الشيخ تركي الشيخ بنعي الأمير خالد بن محمد بن عبدالله آل سعود
تغريدة الشيخ تركي الشيخ بنعي الأمير خالد بن محمد بن عبدالله آل سعود

وقال اللاعب سالم الدوسري :” اللهم ارحم الأمير خالد بن محمد..وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون”.

تغريدة سالم الدوسري
تغريدة سالم الدوسري

وتذكّر”عبد الرحمن أباعود” أول بطولة آسيوية للزعيم كانت 1991 عندما كان برئاسة الأمير خالد بن محمد ووقتها –كما قال- كان وضع النادي غير مستقر ، وذهبت البعثة للدوحة برئاسته في وقت رئاسة الشيخ عبدالرحمن بن سعيد للنادي ذهب الأزرق للمشاركة وعاد بطلًا لأبطال الدوري -دوري أبطال آسيا بالمسمى الجديد –

المصدرتوتير، وكالة الأنباء السعودية واس، رصد وتحرير وطن

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