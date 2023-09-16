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لماذا حذف محمد رمضان ما قاله عن السعودية بعد استلام منزله الفخم هناك؟ (فيديو)

دائماً ما يحاول رمضان كسب رضا الجمهور السعودي وبدا ذلك واضحاً حين وجه لهم رسالة وطلب منهم ألا يصدقوا الشائعات المستمرة التي تطلق حوله

كتب رفيف عبدالله
حذف محمد رمضان ما قاله عن السعودية بعد استلام منزله الفخم
الفنان المصري محمد رمضان
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وطن- أثار الفنان المصري محمد رمضان، جدلاً واسعاً بحذفه المقطع الذي استعرض به منزله الفاخر في العاصمة السعودية، الرياض.

ونشر محمد رمضان مقطع “ريلز” عبر حسابه الرسمي على “انستجرام“، وهو يستلم منزله الجديد في السعودية، تحديداً في الرياض.

محمد رمضان: “السعودية البلد الأقرب إلى قلبي”

وكتب محمد رمضان في تعليقه: “الحمد لله امبارح وفي وقت قياسي استلمت بيتي في البلد الأقرب إلى قلبي المملكة العربية السعودية مدينة الرياض”.

جزء من الفيديو الذي حذفه محمد رمضان
جزء من الفيديو الذي حذفه محمد رمضان

وتابع: “اللهم بارك هذه الأرض المباركة واحفظ ملكها وسمو ولي عهدها وحكومتها وشعبها الغالي واجعلني خير جار ثقة في الله نجاح”.

لكن ما لبث رمضان أن حذف الفيديو لسبب مجهول، قد يكون تعرضه للهجوم من قبل متابعيه خاصة المصريين، أو خوفا من تعرضه للحسد.

ودائماً ما يحاول رمضان كسب رضا الجمهور السعودي. وبدا ذلك واضحاً حين وجه لهم رسالة عبر مواقع التواصل وطلب منهم ألا يصدقوا الشائعات المستمرة التي تطلق حوله.

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“نعمة من ربنا”

وقال رمضان:  “أنتم أحسن حاجة عندي، وما تصدقوش الكلام إللي بيتقال عني، بأنني متعالٍ ومتكبر.. ولكن الأغاني هي إللي بتفرض علينا ده وأنتم بتحبوها”.

وتابع: “أنتم نمبر وان، وأكبر نعمة من ربنا، بيحسدوني عليكم.. وكل الحروب إللي بتشوفها بسببكم، وأول مرة أشوف جمهور صوته أعلى من صوت الدي جي”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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