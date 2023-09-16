سلطنة عمان .. حرائق متزامنة في منازل عدة دون سبب ما قصتها!؟ (شاهد)

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وطن- وجه أهالي قرية حلة الحصن بولاية الخابورة في سلطنة عمان، نداء استغاثة للسلطات للتدخل في معرفة أسباب احتراق أسلاك المراوح المعلقة في السقف وتسببها في احتراق بعض المنازل في القرية دون معرفة السبب.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها حسابات إخبارية تعرض بعض المنازل للاحتراق بسبب الامر نفسه، مما أثار العديد من التساؤلات.

سلطنة عمان .. حرائق متزامنة في منازل عدة دون سبب!

ورأى متابعون أن هذه الحرائق حدثت بسبب اعتماد أصحاب المنازل على شراء أدوات كهربائية مقلدة. مما سجعلها غير قادرة على تحمل شدة التيار.

وأشار البعض إلى ان هذه الحوادث تحدث نتيجة الاعتماد على نفس عامل الكهرباء ونفس المقاول في نفس المنطقة. ما يجعله يكرر نفس الخطأ في اكثر من منزل.

وعلى الجانب الآخر، أشار البعض إلى أن سبب اشتعال المراوح وتسببها في الحرائق يعود للكهرباء ولا علاقة له بالمقاول، نظرا لارتفاع شدة التيار وانخفاضه بشكل متكرر.

السلطات تستجيب

ومع تداول مقاطع الفيديو، كشفت صفحة “اخبار الخابورة” على منصة “X” (تويتر سابق)، بأن الدفاع المدني والإسعاف بمركز شرطة الخابورة في سلطنة عمان استجابوا للاستغاثات التي أطلقت بعد اندلاع حرائق في منازلهم.

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وأكدت على قيام المختصين بزيارة بعض المنازل وأخذ عينات من الحرائق لتحليلها ومعرفة الأسباب .