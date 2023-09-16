السبت, سبتمبر 16, 2023
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رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام نيس

منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
باريس سان جيرمان
تحية نجوم باريس سان جيرمان للجماهير بعد الخسارة أمام نيس
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وطن-  تلقى باريس سان جيرمان الخسارة الأولى في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز 2023، أمام نيس بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين في الجولة الخامسة بعد فترة التوقف الدولي.

وافتتح الفريق الضيف نيس الهدف الأول داخل شباك مرمى باريس سان جيرمان عند الدقيقة ال21، عن طريق اللاعب تيريم موفي.

وأدرك كيليان مبابي هدف التعادل في الدقيقة ال29 لصالح فريق باريس سان جيرمان، قبل أن يعود الفريق المنافس نيس ليسجل هدف التقدم الثاني في المباراة عند الدقيقة ال53 بواسطة اللاعب غايتان لابورد.

مباراة باريس سان جيرمان أمام نيس

وفي الدقيقة ال68 سجل فريق نيس الهدف الثالث عن طريق مسجل الهدف الأول في المباراة اللاعب تيريم موفي.

كما وقلص باريس سان جيرمان النتيجة بهدف ثاني داخل مرمى نيس من توقيع الفرنسي كيليان مبابي.

نيس الفرنسي
احتفال نجوم نيس بعد فوزهم على باريس سان جيرمان

وتفوق نيس في مستوى التسديدات طيلة مجريات اللقاء أمام باريس سان جيرمان، حيث وصلت عددها إلى 14 تسديدة مقابل 12 تسديدة للفريق الباريسي.

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وكان باريس سان جيرمان الأكثر استحواذاً على الكرة بنسبة 70%، على عكس نيس الذي وصل نسبة استحواذه 30% في المباراة.

ترتيب الدوري الفرنسي 2023

موناكو  10 نقاط.

نيس 9 نقاط.

باريس سان جيرمان  8 نقاط.

أولمبيك مارسيليا 8 نقاط.

ريمس  7 نقاط.

ليل 7 نقاط.

مبابي لاعب باريس سان جيرمان
احتفال مبابي بهدفه في شباك نيس في الدوري الفرنسي

بريست 7 نقاط.

رين 6 نقاط.

ستراسبورغ  6 نقاط.

لوهافر 5 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي باريس سان جيرمان بعد تلك الخسارة في المباراة القادمة أمام بوروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

المصدروطن - مواقع التواصل

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