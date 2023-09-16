السبت, سبتمبر 16, 2023
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رياضة

أسيست نيمار الأول مع الهلال في الدوري السعودي روشن (شاهد)

البرازيلي نيمار يصنع أول تمريرة حاسمة لمواطنه مالكوم مع الهلال السعودي في الدوري السعودي روشن الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
أسيست نيمار مع الهلال السعودي
البرازيلي نيمار والسعودي سالم الدوسري
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وطن- نجح النجم البرازيلي نيمار جونيور، في صناعة أول أسيست مع فريقه الجديد الهلال، خلال ظهوره الأول أمام منافسه الرياض، في منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي روشن الممتاز لكرة القدم.

ومرر البرازيلي نيمار جونيور تمريرة ترجمت إلى هدف رائع، لمواطنه مالكوم الذي سجل الهدف الرابع لفريق الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي) في الدقيقة ال83.

أسيست نيمار مع الهلال السعودي

وحقق فريق الهلال الفوز العريض على منافسه الرياض، بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري السعودي روشن.

كما وسجل أهداف الهلال السعودي في المباراة أمام الرياض، ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة ال30 من ركلة جزاء، وياسر الشهراني في الدقيقة ال45+4 وناصر الدوسري في الدقيقة ال68 ومالكوم في الدقيقة ال83 وسالم الدوسري هدفين في الدقيقتين ال87 من ركلة جزاء وال95+5.

مباراة الهلال السعودي ضد الرياض

فيما أحرز الفريق المنافس الرياض الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عند الدقيقة ال90+6، عن طريق اللاعب علي الزرقان.

كما وتفوق الهلال على الرياض على مستوى التسديدات والاستحواذ في المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 31 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 68%.

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الهلال السعودي
احتفال نجوم الهلال السعودي

بينما وصلت عدد تسديدات فريق الرياض إلى 9 تسديدات، كما والاستحواذ على الكرة في المباراة بنسبة 32%.

تشكيلة الهلال السعودي ضد الرياض

ودخل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المباراة أمام منافسه الرياض، في منافسات الدوري السعودي روشن، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع الهلال: الشهراني، علي آل البليهي، كوليبالي، سعود عبد الحميد.

نيمار جونيور
نيمار جونيور لاعب الهلال السعودي

مركز الوسط: روبن نيفيس، سيرجي سافيتش، مالكوم.

خط الهجوم: سالم الدوسري، ميشال ديلغادو، ألكساندر ميتروفيتش.

واعتلى فريق الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن بهذا الفوز برصيد 16 نقطة، كما وتجمد رصيد فريق الرياض بتلك الخسارة في المركز ال16 من الترتيب برصيد 4 نقاط للموسم الجاري.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل

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