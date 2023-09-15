ستيف جوبز حيًا ومختبئًا في مصر.. صورة رائجة تشغل الإعلام البريطاني (شاهد)

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وطن- تسببت صورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي روجها منظرو المؤامرة بإثارة حالة من الجدل، بسبب اعتقادهم أن ستيف جوبز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أبل ، قد يكون على قيد الحياة وبصحة جيدة في مصر، وربما أشرف حتى على إطلاق هاتف آيفون الجديد هذا الأسبوع.

وكما هو معلوم للجميع، فقد تم تشخيص إصابة قطب التكنولوجيا ستيف جوبز بسرطان البنكرياس في عام 2003 وتوفي عن عمر يناهز 56 عامًا في عام 2011، وقد خلفه تيم كوك في منصب الرئيس التنفيذي لشركة آبل.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإنه وعلى الرغم من هذه الحقيقة، يعتقد البعض أنه قد تكون هناك فرصة لاستمرار ستيف جوبز في إدارة الأمور في شركة آبل بعد ظهور صورة غريبة بعد وفاته، تظهر رجلاً يشبهه بشكل مذهل في االعاصمة المصرية، القاهرة.

وقالت الصحيفة أنه تمت مشاركة الصورة لأول مرة على “فيسبوك” في عام 2019 قبل أن تشق طريقها إلى موقع “ريديت” الشهير مع التعليق عليها بالقول: “ستيف جوبز يختبئ في مصر بعد تزوير وفاته”.

بدون حذاء وبدون ساعة آبل!

وبحسب “ديلي ستار”، فإنه لا يبدو الرجل المجهول الذي ظهر في الصورة ليس مثل ستيف جوبز فحسب، بل يبدو كما لو كان حافي القدمين، حيث غالبًا ما كان الرئيس التنفيذي الراحل لشركة آبل يقضي يومه بدون حذاء.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من كل ذلك، فإن الشيء الوحيد الذي قد يوحي بأنه ليس ستيف جوبز هو أنه يرتدي ساعة عادية، وليس إحدى ساعات أبل ذات شاشات اللمس عالية التقنية.

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تعليقات مثيرة حول التشابه الكبير بين الرجلين

ورداً على الصورة التي نشرها موقع “ريديت”، قال أحد الأشخاص: “أعلم أن هذا من المفترض أن يكون مزحة، لكن هذا الرجل يبدو مثل ستيف جوبز إلى حد كبير بحيث لا يكون عشوائياً”.

وقال آخر: “حتى شيئا عن طريقة جلوسه”.

وقال ثالث: “بصراحة، لم أتجاوزه. حبي لمصر وهذا النوع من الحياة البسيطة وتلك الروحانية التي تعيش هناك. بحاجة إلى الهروب”.

وأضاف:”لا أعرف يا رجل. أنا لست مهتمًا جدًا بنظريات المؤامرة، لكن جوبز سيكون مجنونًا بما يكفي للقيام بذلك بالفعل.”

وأشار معلق آخر إلى أن والد جوبز عربي، وربما هذا هو السبب الذي يجعل الرجل المصري يحمل هذا التشابه، حيث كان اسم ولادته في الواقع عبد اللطيف جندلي، وقد تغير بعد أن تبناه بول وكلارا جوبز.

آبل تطلق آيفون 15

يشار إلى أن إعادة تداول هذه الصورة بكثافة جاء بعد أن كشفت شركة آبل عن مجموعة آيفون15 الجديدة هذا الأسبوع.

ولأول مرة منذ عام 2012، تقوم الشركة بتغيير منفذ الشحن على جهازها الرئيسي، واستبدال منفذ USB-C بمنفذ Lightning للتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي.