حفيظ دراجي يستفز مشجعي الأهلي المصري بعد خسارة السوبر الإفريقي

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وطن- أثار المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة كتبها عن فوز نادي اتحاد العاصمة ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي المصري.

وقال دراجي في تغريدة عبر حسابه بموقع إكس: “اتحاد الجزائر يكسر هيمنة الأهلي المصري على السوبر الإفريقي ويفوز عليه في مدينة الطائف بهدف لصفر”.

وأضاف: “الفوز على الأهلي المصري العريق يضفي على التتويج الأول من نوعه للاتحاد طعما خاصا، ويزيده شأنا ، ويمنح عبدالحق بن شيخة ثاني لقب من نوعه.. مبروك لشباب الجزائر وهاردلك للأهلي”.

جدل واسع

أثارت تغريدة حفيظ دراجي حالة من الجدل والتفاعل مع قبل النشطاء على موقع تويتر، وتحديدا من قِبل مشجعي النادي الأهلي.

فقال الناشط محمد السرسي في تغريدة: “بالتحكيم يا حفيظ وأتمنى تحلل صح بدون تحيز وتقول إيه الفرق بين لعبة كهربا وضربة الجزاء عرقلة واضحة والهدف اتلغى ليه لم تكن الكرة تحت سيطرة الحارس”.

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وكتب ناشط آخر: “متشكرين لحضرتگ.. بس بعد كده ياريت يعني تكسبوا بمجهودگم”؛ في إشارة لما يعتبرها أنصار الأهلي بوقوع أخطاء تحكيمية أثرت على نتيجة المباراة.

وغردت سارة: “ألف مبروك، فوز مش مستحق، ومش معنى كده إن الأهلى يستحق، فريقين أسوأ من بعض، ولعب ميت وحاجه متلقش باللقب خالص”.

وتفاعلت منى: “بالتحكيم يا حفيظ بالتحكيم لولا الفساد مكنش دا هيحصل”.

فوز اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي المصري

وفاز نادي اتحاد العاصمة الجزائري على النادي الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب الملك فهد بالطائف، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

ووجه الكثير من جمهور النادي الأهلي، انتقادات حادة لحكم المباراة بعدما ألغى هدفا للأهلي سجله محمود كهربا، ولم يحتسب أكثر من ضربة جزاء طالب بها الفريق المصري.

جمال الشريف يعلق على جدل التحكيم

من جانبه، قال المحلل التحكيمي جمال الشريف، إن قرارات الحكم في مباراة كأس السوبر الإفريقي كانت جيدة، وأن إلغاء هدف كهربا صحيح بنسبة 100% لأن القانون يتيح لحارس المرمي مسك الكرة بيد واحده في منطقة الست يردات، ما يعني أن إلغاء الهدف كان صحيحا.

وأضاف أن احتساب ضربة جزاء لصالح اتحاد العاصم الجزائري قرار صائب من الحكم، بعد تدخل غير شرعي من مروان عطية، وبالتالي فإن معظم القرارات في المباراة كانت صحيحة.