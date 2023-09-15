العائدون من الموت يكشفون السر .. ماذا يرى الميت!؟

وطن – كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة “Resuscitation” مؤخراً، “السر” حول ما يراه “العائدون من الموت”، وهي قضية تم البحث فيها لعقود من الزمن، فماذا يرى الميت؟!.

هدفت الدراسة في المجلة إلى الكشف عما يسمى “الوعي الخفي” للموت، وذلك عن طريق قياس النشاط الكهربائي في الدماغ عندما يتوقف القلب والتنفس.بحسب CNN

طبقت الدراسة خلال قيام الأطباء بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي لعدد من المرضى.

وربطت الدراسة فرق البحث أجهزة قياس الأكسجين والنشاط الكهربائي برأس الشخص المحتضر، حيث واستغرقت محاولة الإنعاش في المتوسط ما بين 23 و26 دقيقة.

مع ذلك، فقد وجدت الدراسة أن بعض الأطباء استمروا في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لمدة تصل إلى ساعة.

وأوضح المؤلف الرئيس للدراسة، سام بارنيا، الذي بحث في هذه الظاهرة طويلاً، أن “الملايين من الأشخاص أبلغوا عن تجارب قريبة من الموت، منذ اختراع الإنعاش القلبي الرئوي عام 1960″.

“العائدون من الموت”.. ماذا يرى الميت!؟

كذلك أشار إلى أن “العديد من الأشخاص وصفوا تجارب متشابهة خلال إنعاشهم، وهي أن وعيهم أصبح أكثر قوة وحيوية. وأصبح تفكيرهم أكثر وضوحاً. بينما يحاول الأطباء إنعاشهم ويعتقدون أنهم ماتوا”.

وكشف أن المرضى أبلغوا عن إحساسهم في ذلك الوقت بأنهم انفصلوا عن أجسامهم، وأصبح بإمكانهم رؤية وسماع الأطباء والممرضات. وكانوا قادرين على الإبلاغ عما كان يفعله الأطباء لهم بطريقة لا يمكن تفسيرها.

كما لفت إلى أنه “غالباً ما يراجع الناس حياتهم بأكملها، ويتذكرون الأفكار والمشاعر والأحداث التي لا يستطيعون عادة تذكرها. ويقومون بتقييم أنفسهم بناء على مبادئ الأخلاق والقواعد”.

تجارب الإقتراب من الموت

وخلال عمليات الإنعاش تم إعادة 53 شخصاً فقط من أصل 567 شخصاً في الدراسة، أو 10 في المئة، إلى الحياة.

ومن بين هؤلاء، تمت مقابلة 28 شخصاً لمعرفة ما يمكنهم تذكره من هذه التجربة.

في حين أبلغ 11 مريضاً فقط عن وعيهم أثناء الإنعاش القلبي الرئوي. فيما تحدث 6 فقط عن تجربة “الاقتراب من الموت“.كما نقلت “العربية”

وكان بعض الخبراء في المجال أقل اقتناعاً بنتائج الدراسة، التي تم تقديمها لأول مرة في جلسات علمية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وغطتها وسائل الإعلام على نطاق واسع.

وقال الدكتور بروس جريسون، أستاذ كارلسون الفخري للطب النفسي وعلوم السلوك العصبي في كلية الطب بجامعة فيرجينيا “إن “هذا التقرير الأخير عن موجات الدماغ المستمرة بعد السكتة القلبية قد تم تضخيمه بشكل غير متناسب من قبل وسائل الإعلام”.