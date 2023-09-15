الرئيسيةحياتناالعائدون من الموت يكشفون السر .. ماذا يرى الميت!؟
حياتنا

العائدون من الموت يكشفون السر .. ماذا يرى الميت!؟

هدفت الدراسة في مجلة "Resuscitation" إلى الكشف عما يسمى "الوعي الخفي" للموت عن طريق قياس النشاط الكهربائي في الدماغ عندما يتوقف القلب والتنفس

أنس السالم
كتب أنس السالم
العائدون من الموت يكشفون سر ماذا يرى الميت
رغم وجود قصص كثيرة عن تجارب أشخاص اقتربوا من الموت وعادوا إلا أنه لا إجماع على رواية واحدة لما في تلك الرحلة

وطن – كشفت دراسة جديدة  نشرت في مجلة “Resuscitation” مؤخراً، “السر” حول ما يراه “العائدون من الموت”، وهي قضية تم البحث فيها لعقود من الزمن، فماذا يرى الميت؟!.

هدفت الدراسة في المجلة إلى الكشف عما يسمى “الوعي الخفي” للموت، وذلك عن طريق قياس النشاط الكهربائي في الدماغ عندما يتوقف القلب والتنفس.بحسب CNN

طبقت الدراسة خلال قيام الأطباء بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي لعدد من المرضى.

وربطت الدراسة فرق البحث أجهزة قياس الأكسجين والنشاط الكهربائي برأس الشخص المحتضر، حيث واستغرقت محاولة الإنعاش في المتوسط ما بين 23 و26 دقيقة.

مع ذلك، فقد وجدت الدراسة أن بعض الأطباء استمروا في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لمدة تصل إلى ساعة.

وأوضح المؤلف الرئيس للدراسة، سام بارنيا، الذي بحث في هذه الظاهرة طويلاً، أن “الملايين من الأشخاص أبلغوا عن تجارب قريبة من الموت، منذ اختراع الإنعاش القلبي الرئوي عام 1960″.

ملايين الأشخاص أبلغوا عن تجارب قريبة من الموت منذ اختراع الإنعاش القلبي الرئوي
ملايين الأشخاص أبلغوا عن تجارب قريبة من الموت منذ اختراع الإنعاش القلبي الرئوي

“العائدون من الموت”.. ماذا يرى الميت!؟

كذلك أشار إلى أن “العديد من الأشخاص وصفوا تجارب متشابهة خلال إنعاشهم، وهي أن وعيهم أصبح أكثر قوة وحيوية. وأصبح تفكيرهم أكثر وضوحاً. بينما يحاول الأطباء إنعاشهم ويعتقدون أنهم ماتوا”.

وكشف أن المرضى أبلغوا عن إحساسهم في ذلك الوقت بأنهم انفصلوا عن أجسامهم، وأصبح بإمكانهم رؤية وسماع الأطباء والممرضات. وكانوا قادرين على الإبلاغ عما كان يفعله الأطباء لهم بطريقة لا يمكن تفسيرها.

العائدون من الموت أبلغوا عن إحساسهم بأنهم انفصلوا عن أجسامهم
العائدون من الموت أبلغوا عن إحساسهم بأنهم انفصلوا عن أجسامهم

كما لفت إلى أنه “غالباً ما يراجع الناس حياتهم بأكملها، ويتذكرون الأفكار والمشاعر والأحداث التي لا يستطيعون عادة تذكرها. ويقومون بتقييم أنفسهم بناء على مبادئ الأخلاق والقواعد”.

تجارب الإقتراب من الموت 

وخلال عمليات الإنعاش تم إعادة 53 شخصاً فقط من أصل 567 شخصاً في الدراسة، أو 10 في المئة، إلى الحياة.

ومن بين هؤلاء، تمت مقابلة 28 شخصاً لمعرفة ما يمكنهم تذكره من هذه التجربة.

في حين أبلغ 11 مريضاً فقط عن وعيهم أثناء الإنعاش القلبي الرئوي. فيما تحدث 6 فقط عن تجربة “الاقتراب من الموت“.كما نقلت “العربية

تجارب الاقتراب من الموت
كشف بعض من عاشوا تجارب الاقتراب من الموت أنه غالباً ما يراجع الناس حياتهم بأكملها

وكان بعض الخبراء في المجال أقل اقتناعاً بنتائج الدراسة، التي تم تقديمها لأول مرة في جلسات علمية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وغطتها وسائل الإعلام على نطاق واسع.

وقال الدكتور بروس جريسون، أستاذ كارلسون الفخري للطب النفسي وعلوم السلوك العصبي في كلية الطب بجامعة فيرجينيا “إن “هذا التقرير الأخير عن موجات الدماغ المستمرة بعد السكتة القلبية قد تم تضخيمه بشكل غير متناسب من قبل وسائل الإعلام”.

المصدرResuscitation - cnn - العربية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

زراعة كلية خنزير في جسد إنسان ميت دماغيا.. نجاح تاريخي ونتائج غير متوقعة

الهدهد

اختفاء غامض لوزير الدفاع الصيني.. مصيره وسر غيابه وأسباب انقلاب الرئيس عليه

الهدهد

شيخة قطرية تؤدب خليفة حفتر بعد فيضانات ليبيا بتغريدة نارية

رياضة

ريال مدريد يتبنى طفلاً فقد كامل عائلته في زلزال المغرب (فيديو)

فيديو

زلزال المغرب.. فيديو مؤثر لمسن يرفع الأذان في قرية تهدّم مسجدها وغادرها كل سكانها

الهدهد

أحمد الطنطاوي يكشف تفاصيل صادمة عن اختراق هاتفه وسرقة بياناته.. وعلاقة إسرائيل

رياضة

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والتشكيلة في الدوري الإسباني الممتاز

تقارير

قطار التطبيع.. السعودية تبلغ إدارة بايدن “أمرا مهما” وسفير إسرائيل يستفز الفلسطينيين

رياضة

بنزيما يقود الاتحاد لفوزٍ صعب على الأخدود في الدوري السعودي روشن (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

زراعة كلية خنزير في جسد إنسان ميت دماغيا.. نجاح تاريخي ونتائج غير متوقعة

اختفاء غامض لوزير الدفاع الصيني.. مصيره وسر غيابه وأسباب انقلاب الرئيس عليه

شيخة قطرية تؤدب خليفة حفتر بعد فيضانات ليبيا بتغريدة نارية

ريال مدريد يتبنى طفلاً فقد كامل عائلته في زلزال المغرب (فيديو)

زلزال المغرب.. فيديو مؤثر لمسن يرفع الأذان في قرية تهدّم مسجدها وغادرها كل سكانها

أحمد الطنطاوي يكشف تفاصيل صادمة عن اختراق هاتفه وسرقة بياناته.. وعلاقة إسرائيل

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والتشكيلة في الدوري الإسباني الممتاز

قطار التطبيع.. السعودية تبلغ إدارة بايدن “أمرا مهما” وسفير إسرائيل يستفز الفلسطينيين

بنزيما يقود الاتحاد لفوزٍ صعب على الأخدود في الدوري السعودي روشن (فيديو)

تسجيل صوتي لحميدتي يكشف ما ينوي فعله بالسودان.. هل يصنع ليبيا جديدة؟

تحميل أكثر
© Newspaper WordPress Theme by TagDiv