الجمعة, سبتمبر 15, 2023
الرئيسيةحياتنانجم هوليود ويل سميث يعلق على زلزال المغرب بتحية عربية (فيديو)
حياتنا

نجم هوليود ويل سميث يعلق على زلزال المغرب بتحية عربية (فيديو)

ظهر سميث بفيديو على منصات التواصل بدأه بتحية عربية "السلام عليكم"

كتب خالد الأحمد
نجم هوليود ويل سميث يعلق على زلزال المغرب بتحية عربية (فيديو)
الممثل العالمي الشهير ويل سميث
- Advertisement -

وطن- وجه الممثل العالمي الشهير ويل سميث رسالة إلى جمهوره من أجل مساعدة المغرب التي تعرضت لزلزال مدمر تسبب بسقوط آلاف الوفيات والجرحى.

وهز زلزال عنيف معظم مناطق المغرب وأدى إلى وقوع إصابات ووفيات في أقاليم متعددة من بينها مراكش وتارودانت وشيشاوة.

ومن بين 2901 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها حتى يوم الثلاثاء الماضي كان هناك 1643 حالة وفاة في الحوز، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها حوالي 570 ألف نسمة.

ويل سميث بتحية عربية

وظهر نجم هوليود سميث في مقطع فيديو متداول وبدأ حديثه بإلقاء تحية باللغة العربية “السلام عليكم” برفقة المخرجين المغربيين، عادل العربي، وبلال فلاح.

وقال سميث في مقطع مصور: “لا شك أن جميعكم سمع بالزلزال الكارثي الذي حل بالمغرب، لذا أطلب منكم المساعدة”.

وأضاف النجم العالمي أن لصديقيه عائلات وأقارب لا يزالون في المغرب، مشيرًا إلى أنهما قاما بإطلاعه على كافة المستجدات والصعوبات التي يعيشها الشعب المغربي جرّاء الزلزال المدمر.

- Advertisement -
ويل سميث وضحايا زلزال المغرب
ويل سميث يدعو للتبرع لضحايا زلزال المغرب

وأردف: “سنغتنم الفرصة لطلب مساعدتكم الناس بحاجة ماسة للأكل والأدوية والماء والمأوى وإعادة البناء خصوصاً في المناطق النائية التي تضررت بشكل كبير”.

زلزال المغرب يماثل قوة 30 قنبلة ذرية و"هذا" سبب انهيار المباني التاريخية
انهيار المباني جراء زلزال المغرب

وختم موجهاً متابعيه إلى رابط وضعه على الفيديو للتبرع وقال سميث ورفاقه إن أي مساعدة ستتحدث فرقاً كبيراً.

علاقة مميزة مع المغرب

وتربط الفنان الأمريكي”ويل سميث ” علاقة مميزة مع المغرب ، وفي يوليو 2022 حل صاحب أشهر صفعة في تاريخ الأوسكار في مدينة طنجة شمال المغرب، لحضور حفل زفاف صديقه المغربي “عادل العربي”، مخرج الفيلم الأمريكي “Bad Boys for life”.

ويل سميث في حفل زفاف عادل العربي
ويل سميث في حفل زفاف صديقه المغربي عادل العربي

ونشر المخرج “عادل العربي ” المقيم في بلجيكا على حسابه في انستغرام حينها صوراً لحفل الزفاف وهو يقف إلى جانب سميث مع كلمات الشكر للنجم الأمريكي لكونه احد ضيوف الشرف في الحفل.

وكان “ويل سميث” قد أثار الجدل بعد أن صفع المذيع كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار في آذار مارس 2022، وذلك بعدما مازح كريس جادا حول قصة شعرها، التي تعاني من مرض الثعلبة الذي يسبب تساقط الشعر.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

فيديو

زلزال المغرب.. فيديو مؤثر لمسن يرفع الأذان في قرية تهدّم مسجدها وغادرها كل سكانها

الهدهد

خالد الجندي يشمت بضحايا المغرب وليبيا لترويج مشاريع السيسي

حياتنا

زوجة ياسين بونو تحذر من أمر خطير.. هذا ما يحدث لضحايا زلزال المغرب من الأطفال!

الهدهد

ريال مدريد يبحث عن طفل مغربي فقد عائلته في الزلزال المدمر! (شاهد)

تقارير

بينها دولة عربية.. عالم زلازل شهير يتوقع تسونامي في سواحل 3 دول خلال أيام قليلة

الهدهد

طرد دنيا بطمة من مراكش ورفض تبرعاتها.. وطن تكشف الأسباب (فيديو)

الهدهد

أكاديمي يتوقع خطراً قادماً من اليونان والسعودية يهدد الأراضي المصرية (فيديو)

الهدهد

معتز مطر يهاجم نظام محمد السادس ويتهمه بخيانة أرواح متضرري الزلزال!

تقارير

الزلزال المدمر.. ما الذي تعلمه المغرب من المأساة وكيف يتفادى تكرارها؟

الهدهد

الملكة نور الحسين تتضامن مع الضحايا في ليبيا والمغرب مع رسالة قوية للحكام العرب!

الهدهد

المخزن يقتل شعبه.. تفاعل جزائري واسع مع رفض المغرب تلقي المساعدات بعد الزلزال

الهدهد

زلزال المغرب كشف عمق الأزمة بين البلدين..الطائرات الإماراتية تتحاشى الأجواء الجزائرية (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

زلزال المغرب.. فيديو مؤثر لمسن يرفع الأذان في قرية تهدّم مسجدها وغادرها كل سكانها

أحمد الطنطاوي يكشف تفاصيل صادمة عن اختراق هاتفه وسرقة بياناته.. وعلاقة إسرائيل

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والتشكيلة في الدوري الإسباني الممتاز

قطار التطبيع.. السعودية تبلغ إدارة بايدن “أمرا مهما” وسفير إسرائيل يستفز الفلسطينيين

بنزيما يقود الاتحاد لفوزٍ صعب على الأخدود في الدوري السعودي روشن (فيديو)

تسجيل صوتي لحميدتي يكشف ما ينوي فعله بالسودان.. هل يصنع ليبيا جديدة؟

فيضانات ليبيا.. فيديو مؤثر للعثور على عائلة كاملة في ‫درنة على قيد الحياة تحت الأنقاض

“كيم جونغ أون لا يثق ببوتين”.. وجه طلباً غريباً لمساعديه في روسيا (فيديو)

أردوغان يشن هجوماً لاذعاً على العنصريين في تركيا (فيديو)

فيديو مرعب لتمساح يهاجم فتيات يسبحن ضمن بحيرة جنوبي الولايات المتحدة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC