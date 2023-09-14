نجم هوليود ويل سميث يعلق على زلزال المغرب بتحية عربية (فيديو)

- Advertisement -

وطن- وجه الممثل العالمي الشهير ويل سميث رسالة إلى جمهوره من أجل مساعدة المغرب التي تعرضت لزلزال مدمر تسبب بسقوط آلاف الوفيات والجرحى.

وهز زلزال عنيف معظم مناطق المغرب وأدى إلى وقوع إصابات ووفيات في أقاليم متعددة من بينها مراكش وتارودانت وشيشاوة.

ومن بين 2901 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها حتى يوم الثلاثاء الماضي كان هناك 1643 حالة وفاة في الحوز، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها حوالي 570 ألف نسمة.

ويل سميث بتحية عربية

وظهر نجم هوليود سميث في مقطع فيديو متداول وبدأ حديثه بإلقاء تحية باللغة العربية “السلام عليكم” برفقة المخرجين المغربيين، عادل العربي، وبلال فلاح.

وقال سميث في مقطع مصور: “لا شك أن جميعكم سمع بالزلزال الكارثي الذي حل بالمغرب، لذا أطلب منكم المساعدة”.

وأضاف النجم العالمي أن لصديقيه عائلات وأقارب لا يزالون في المغرب، مشيرًا إلى أنهما قاما بإطلاعه على كافة المستجدات والصعوبات التي يعيشها الشعب المغربي جرّاء الزلزال المدمر.

- Advertisement -

وأردف: “سنغتنم الفرصة لطلب مساعدتكم الناس بحاجة ماسة للأكل والأدوية والماء والمأوى وإعادة البناء خصوصاً في المناطق النائية التي تضررت بشكل كبير”.

وختم موجهاً متابعيه إلى رابط وضعه على الفيديو للتبرع وقال سميث ورفاقه إن أي مساعدة ستتحدث فرقاً كبيراً.

علاقة مميزة مع المغرب

وتربط الفنان الأمريكي”ويل سميث ” علاقة مميزة مع المغرب ، وفي يوليو 2022 حل صاحب أشهر صفعة في تاريخ الأوسكار في مدينة طنجة شمال المغرب، لحضور حفل زفاف صديقه المغربي “عادل العربي”، مخرج الفيلم الأمريكي “Bad Boys for life”.

ونشر المخرج “عادل العربي ” المقيم في بلجيكا على حسابه في انستغرام حينها صوراً لحفل الزفاف وهو يقف إلى جانب سميث مع كلمات الشكر للنجم الأمريكي لكونه احد ضيوف الشرف في الحفل.

وكان “ويل سميث” قد أثار الجدل بعد أن صفع المذيع كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار في آذار مارس 2022، وذلك بعدما مازح كريس جادا حول قصة شعرها، التي تعاني من مرض الثعلبة الذي يسبب تساقط الشعر.