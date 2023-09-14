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حياتنا

صلاة فجر السعيد في مسجد السيدة نفيسة تثير السخرية (فيديو)

ارتدت فجر السعيد أثناء الصلاة عباءة تشبه البشت الرجالي وغطاء رأس ونظارات، ووقفت تبتهل وتدعو في مشهد أثار السخرية

كتب رفيف عبدالله
صلاة فجر السعيد في مسجد السيدة نفيسة يثير السخرية (فيديو)
الإعلامية الكويتية فجر السعيد
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وطن– أثارت صلاة الإعلامية الكويتية فجر السعيد، في مسجد السيدة نفيسة في القاهرة، سخريةً وانتقادات أيضاً، وسط الناشطين.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، فيديو عبر انستجرام لصديقتها وزميلتها فجر السعيد، وهي تؤدي صلاة الفجر في مسجد السيدة نفيسة في القاهرة.

عباءة أم بشت؟

وارتدت فجر السعيد أثناء الصلاة عباءة تشبه البشت الرجالي، وغطاء رأس ونظارات، ووقفت تبتهل وتدعو في مشهد أثار السخرية.

وجاء في تعليقات المتابعين: “طيب هي صلت ليش تصور يعني انه مو لله استغفر الله”.

وسخر آخر قائلا: “اشفيها مقابلة القبر وتصلي.. لا وبعد يصورونها.. الله يهديها فيها شي يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك”.

عبادة قبور!

وكتب ثالث: “ما فهمنا شنو الهدف من التصوير وانتي تصلين”.

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وعقبت متابعة :”خاطري اعرف هذيل شو طينتهم؟  ليش كذه تصلي ومنو يرفع ايديه بهذه الطريقة.. استغفر الله العظيم يعني صورني وانا ما اعرف”.

وتطرق آخرون في تعليقاتهم إلى حكم الشرع، فكتب متابع: “أعوذ بالله من عبادة القبور…الي يعرفها يبين لها”.

وقال آخر: “مايجوز الصلاه بمسجد داخله قبر.. علي كيفهم مسمينه اعوذ باالله من الشرك والبدع (﴿ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ﴾”.

الجدير بالذكر أن المسجد يُنسب السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، المولودة في مكة، والتي قدمت إلى مصر سنة 193 هجرية.

المصدررصد ومتابعة وطن

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