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حياتنا

زينب العسكري تكشف لـ سعود القحطاني سر جمالها والجمهور مصدوم (فيديو)

إجابة زينب العسكري أثارت سخرية بين الناشطين الذين أكدوا أنها كباقي المشاهير خضعت لعمليات التجميل

كتب رفيف عبدالله
زينب العسكري تكشف لـ سعود القحطاني سر جمالها والجمهور مصدوم (فيديو)
الفنانة البحرينية زينب العسكري والتيك توكر سعود القحطاني
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وطن– فاجأت الفنانة البحرينية زينب العسكري، التيك توكر ، سعود القحطاني، بإجابتها على سؤاله حول سر جمالها.

وكانت زينب في بث مباشر مع سعود القحطاني، حين قال لها “أنتِ يا زينب من لما طلعتي وأنتِ نفس الوجه.. كبرتي بردو نفس الوجه كيف”؟

داخلي طفلة

لترد زينب العسكري بكل ثقة: “من الله.. لأن أنا من الداخل طفلة، لا أحقد على أحد وأنام وأنا مرتاحة ولا أتكلم على أحد”.

وأضافت الفنانة البحرينية: “هالأشياء ترى مأثرة فيني نفسياً.. فمن داخلي مثل الأطفال شوفت الأطفال كيف يتعاملون بنفس حلوة؟ أنا كده”.

لكن إجابة زينب العسكري أثارت سخرية بين الناشطين الذين أكدوا أنها كباقي المشاهير، خضعت لعمليات التجميل.

تعليقات ساخرة

وجاء في التعليقات: “عمليات تجميل”.

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وكتبت ناشطة: “لا والله عمليات تجميل من اخذت الشيخ.. كل ما احتركت وحده قالت ما احقد وما احقد.. الا قولي عمليات شد وحقن ونفخ وعقب فلتر”.

وسخر آخر في تعليقه قائلا: “متزوجة امير الشارقة القاسمي اكيد ما عندها وقت تحقد”.

يشار إلى أن زينب العسكري اعتزلت التمثيل عام 2009 وتزوجت من الاماراتي عبدالله بن سالم القاسمي وأنجبت منه 3 فتيات.

المصدررصد ومتابعة وطن

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