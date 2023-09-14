زوجة ياسين بونو تحذر من أمر خطير.. هذا ما يحدث لضحايا زلزال المغرب من الأطفال!

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وطن– دقت إيمان خالد، زوجة الحارس المغربي الشهير ياسين بونو، ناقوس الخطر. وحذرت من استغلال الأطفال من ضحايا زلزال المغرب المروع الذي وقع قبل أيام.

ونشرت زوجة ياسين بونو، عدة صور عبر حسابها على انستغرام. تضمن أحدها الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن ضحايا محتملين للاتجار بالبشر.

وأعربت إيمان خالد، زوجة ياسين بونو، عن تخوفها الشديد من استغلال أطفال ضحايا زلزال المغرب، او اختطافهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

ومنذ اللحظة الأولى لوقوع الكارثة، أرسل ياسين بونو تعازيه إلى عائلات ضحايا زلزال المغرب. وتبرع بالدم للمصابين على خطى أشرف حكيمي.

زلزال المغرب

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب رغم تضاؤل الآمال بعد أكثر من 72 ساعة على الزلزال المدمّر الذي خلّف أكثر من 2900 قتيل.

ويقع مركز زلزال المغرب الذي ضرب البلاد الجمعة 8 أيلول/سبتمبر 2023 في إقليم الحوز الممتد في معظمه على جبال الأطلس الكبير.

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وفاقمت الانهيارات الأرضية صعوبة الوصول إلى القرى المنكوبة فيما تتواصل الجهود للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين.