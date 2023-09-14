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السعودية تعلن إعدام المقدم طيار ماجد البلوي ويوسف العزوني .. ما التهمة!؟

وزارة الدفاع السعودية زعمت أن المتهمين ارتكبا جريمة الخيانة الحربية والوطنية والعظمى ولم يحافظا على مصالح الوطن

كتب سالم حنفي
إعدام المقدم طيار ماجد البلوي ويوسف العزوني
اتهمت الوزارة منسوبيْها بارتكاب عدد من الجنايات العسكرية الكبرى (الصورة: تعبيرية)
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وطن- أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن وزارة الدفاع نفذت حكم الإعدام بحق اثنين من منسوبيها بعد إدانتهما بتهمة الخيانة العظمى، وهما (المقدم الطيار الركن/ ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء/ يوسف بن رضا حسن العزوني).

وقالت الوكالة في بيان صادر عن وزارة الدفاع السعودية أنه “امتثالاً بما حرصت عليه الشريعة الإسلامية من اجتماع كلمة الأمة ونبذ أسباب الفرقة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويُفرّق جماعتكم فاقتلوه). ولما ورد في الأحكام الشرعية، والأنظمة المرعية من وجوب السمع والطاعة وعدم مفارقة الجماعة أو الإخلال بالولاية الشرعية. والمصالح العسكرية أو النكوث بالعهد والميثاق؛ فإن هذا الواجب يعظُم إذا كان الشخص حاملاً شرف الخدمة العسكرية”.

إعدام المقدم طيار ماجد البلوي ويوسف العزوني

وتابعت: “حيث أقدم كل من (المقدم الطيار الركن/ ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء/ يوسف بن رضا حسن العزوني) من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهما العسكرية، على ارتكاب عدد من الجنايات العسكرية الكبرى.

وزارة الدفاع السعودي تعلن إعدام ماجد البلوي ويوسف العزوني
الوزارة قالت إن إعدام ماجد البلوي ويوسف العزوني جاء بعد ارتكابهما عدد من الجنايات العسكرية الكبرى

وذكرت أنه تم إلقاء القبض عليهما بتاريخ 25 ذي الحجة 1438هـ وبتاريخ 24 ذي الحجة 1438هـ والتحقيق معهما.

وأسفر التحقيق مع الأول بإدانته بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية.

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بينما أسفر التحقيق مع الثاني بإدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى، والوطنية، والحربية) وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية.وفق الوزارة

الإعدام نفذ في الطائف

وأوضح البيان أنه: “بإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهما، أقرا بما نسب إليهما، وصدر بحقهما حكمين يقضيان بثبوت إدانتهما بما أسند إليهما، والحكم عليهما بالقتل وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي”.

وذكر البيان: “تم استيفاء إجراءات تدقيق الحكمين، والمصادقة عليهما، وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهما. وقد تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين هذا اليوم الخميس 29 / 02 / 1445هـ بقيادة منطقة الطائف”.

وزارة الدفاع تعلن ثقتها بمنسوبيها الأوفياء

واختتمت وزارة الدفاع في بيانها قائلة: “وزارة الدفاع إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد ثقتها برجال القوات المسلحة الأوفياء الذين برّوا بقسمهم، وضحوا بدمائهم حفظاً لأمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته.

واستنكرت في الوقت ذاته “هذه الجرائم الشنيعة الدخيلة على منسوبيها”.وفق البيان

المصدر"واس" - رصد وتحرير وطن

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