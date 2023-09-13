معتز مطر يهاجم نظام محمد السادس ويتهمه بخيانة أرواح متضرري الزلزال!

- Advertisement -

وطن- شن الإعلامي المصري المعارض والمعروف، معتز مطر، هجوما عنيفا على نظام العاهل المغربي محمد السادس، وذلك بعد إعلانه رفض أي مساعدات من جارته الجزائر.

وقال معتز مطر تعليقا على رفض المغرب للمساعدات الجزائرية رغم إعلان وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي عن قبول المساعدة في وقت سابق:” لا أكاد اصدق .. الناس بتموت في المغرب حرفياً لقلة الامكانيات و ندرة الاجهزة الحديثة ولاحتياج الحكومة المغربية لأي عون”.

وأضاف قائلا:”ومع هذا وفي مكايدة سياسية ليس وقتها ابداً يرفضون مساعدات الجزائر”.

ووصف “مطر” الرفض المغربي للمساعدات الجزائرية بالخيانة لأرواح من هم في أشد الاحتياج للمساعدة الناجزة ، على حد قوله.

الخارجية الجزائرية تكشف ما حدث

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزئرية قد اعلنت الثلاثاء رفض السلطات المغربية استقبال أية مساعدات جزائرية.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل، إنه:” في تصريح إعلامي يوم أمس (الإثنين)، أعلن وزير العدل بالمملكة المغربية قبول المساعدات الإنسانية المقترحة قبل الجزائر، على أن يتم إيصالها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية المغربية”.

- Advertisement -

تم تجهيز 3 طائرات ضخمة

وأوضح البيان أنه و”من على أساس هذا التصريح، أبلغت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية نظيرتها المغربية، عن طريق القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء والقنصلية العامة للمغرب بالجزائر، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعبئة ثلاث طائرات ذات سعة كبيرة بُغية نقل مساعدات إنسانية إلى المغرب تتماشى مع الاحتياجات الضرورية في حالات الكوارث الطبيعية”.

وأضافت الخارجية الجزائرية أنه “تواصل القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء مع خلية الأزمة المُنشئة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية المغربية بغية ترسيم عرض الجزائر تقديم مساعدات إنسانية“.

رفض المساعدات الجزائرية

ولفت البيان إلى انه “وفي الوقت الذي استكملت فيه العملية وبعد إلحاح من السلطات الجزائرية المختصة طيلة ظهيرة وأمسية البارحة تواصلت وزارة الشؤون الخارجية المغربية مع القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء قبيل منتصف ليلة أمس، حيث أبلغ المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية القنصل الجزائري بأنه وبعد التقييم، فإن المملكة المغربية ليست بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر”.