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رياضة

ماكينات منتخب ألمانيا تعود إلى العمل بفوزٍ شاق على وصيف كأس العالم فرنسا (شاهد)

ألمانيا تفوز على فرنسا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة الودية

كتب فارس أبو شيحة
مباراة ألمانيا وفرنسا
مباراة منتخب ألمانيا ضد فرنسا الودية
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وطن- حقق منتخب ألمانيا الفوز المعنوي بعد سلسلة من النتائج السيئة في المباريات الماضية انتهت بإقالة المدرب هانسي فليك، على منتخب فرنسا وصيف كأس العالم بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعت كلا المنتخبين.

وأحرز منتخب ألمانيا (الماكينات) الهدف الأول داخل مرمى شباك ديوك فرنسا، عن طريق اللاعب توماس مولر في الدقيقة الرابعة.

مباراة منتخب ألمانيا ضد فرنسا

وعززت الماكينات الألمانية التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني في الدقيقة ال87، عن طريق اللاعب ليروي ساني.

كما وقلص منتخب فرنسا (الديوك)، نتيجة المباراة أمام ألمانيا، بهدف وحيد للمنتخب في الدقيقة ال89، عن طريق أنطوان غريومان من ركلة جزاء.

ورغم الخسارة كان منتخب فرنسا متفوقاً على صعيد التسديدات على منافسه ألمانيا برصيد 12 تسديدة، مقابل 6 تسديدات للماكينات.

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كما وتفوق منتخب ألمانيا في الاستحواذ على الكرة بنسبة 51%، فيما استحوذ منتخب فرنسا بنسبة 49% طيلة مجريات دقائق المباراة.

تشكيلة منتخب ألمانيا ضد فرنسا

لعب المدرب الألماني هانيس وولف المؤقت، بتشكيلة أساسية أمام منتخب فرنسا، في المباراة الودية ، في إطار الاستعدادات لبطولة اليورو 2024، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع منتخب ألمانيا: هنريكسن، أنطونيو روديجر، نيكلاس زوله، جوناثان تاه.

خط الوسط: إيلكاي غوندوغان، إمره جان، فلوريان فيرتز.

أنطوان غريزمان
نجم المنتخب الفرنسي غريزمان

مركز الهجوم: سيرجي جنابري، ليروي ساني، توماس مولر.

تشكيلة منتخب فرنسا ضد ألمانيا

ودخل المدرب الفرنسي ديشامب، المباراة أمام منتخب ألمانيا، في المباراة الودية بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

دفاع منتخب فرنسا: بنجامين بافارد، جان كلير توديبو، ويليام ساليبا، تيو هرنانديز.

نجوم منتخب ألمانيا
احتفال نجوم منتخب ألمانيا مع الجماهير بعد فوزهم على فرنسا ودياً

خط الوسط: كينغسيلي كومان، تشواميني، كامافينغا، رابيو.

مركز الهجوم: أنطوان غريزمان، راندال مواني.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل

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