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ريال مدريد يبحث عن طفل مغربي فقد عائلته في الزلزال المدمر! (شاهد)

مراسل قناة العربية أكد بان نادي ريال مدريد تواصل معه بشأن الطفل عبدالحميد أوحيدا وأن عمه هو من سيشرف على انضمامه للنادي الملكي

كتب خالد السعدي
عبدالرحيم أوحيدا .. ريال مدريد يبحث عن طفل مغربي فقد عائلته في الزلزال
لقاء المراسل عمار الهندي مع الطفل المغربي عبدالرحيم أوحيدا
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وطن- أكد الصحفي عمار الهندي، مراسل قناة “العربية” في الأردن والذي أرسل لتغطية زلزال المغرب، تواصل نادي ريال مدريد الإسباني معه بشأن الطفل المغربي عبدالرحيم أوحيدا الذي ظهر على شاشة القناة مرتديا قميص النادي الإسباني للتكفل به.

وقال عمار الهندي” في تدوينة له عبر منصة “X” (تويتر سابقا) مرفقا بها فيديو اللقاء المؤثر الذي أجراه مع “أوحيدا”:”بعد أن بحث عنه ريال مدريد . الطفل المغربي عبدالرحيم أوحيدا على شاشة الحدث. نادي الريال تواصل معنا وأوصلناه لـ عبدالرحيم وعمه الذي سيشرف على انضمامه للنادي الملكي”.

ريال مدريد يبحث عن طفل مغربي فقد عائلته كلها في الزلزال

وكان مراسل العربية قد اجرى لقاء مع عبدالرحيم اوحيدا الذي فقد عائلته كلها في الزلزال حيث ظهر وهو يحبس دموعه. وتحدث عن المأساة التي تعرض لها، ونجم عنها وفاة والديه وأشقائه وجده.

مراسل العربية مع الطفل المغربي عبدالرحيم اوحيدا بعد أن تبناه النادي الملكي ريال مدريد
مراسل العربية مع الطفل المغربي عبدالرحيم اوحيدا بعد أن تبناه النادي الملكي ريال مدريد

وقال عبد الرحيم، أنه سيعيش مع عمته بعد أن أصبح يتيما.

وأكد أنه “يتطلع إلى تحقيق حلم والده الراحل، في أن يصبح مدرّسا أو طبيبا”. موضحا انه من عشاق ريال مدريد ويتمنى أن يلعب في صفوفه.

وعقب تداول الفيديو، أطلق نادي ريال مدريد الإسباني، حملة لتحديد مكان الطفل المغربي يدعى عبد الرحيم، الذي فقد كل أفراد أسرته جراء الزلزال المدمر .

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الطفل المغربي عبدالرحيم أوحيدا
الطفل المغربي عبدالرحيم أوحيدا

ريال مدريد يبحث عن الطفل المغربي عبدالرحيم أوحيدا لتبنيه

وأوضح البرنامج الرياضي الشهير إل شيرينغيتو (El Chiringuito)، الذي يذاع على القناة الرسمية لنادي ريال مدريد أن الطفل الذي ظهر في مقطع مصور وهو يرتدي قميص ريال مدريد، أثار تعاطفا واسعا في أوساط الرأي العام الإسباني، خاصة بين مشجعي الفريق الملكي.

وكشف الإعلامي المخضرم والمقدم الرئيسي للبرنامج، جوزيب بيدريرول، أن “ريال مدريد يقوم حاليًا بعملية بحث. على أمل تحديد مكان الصبي الصغير، حتى يتمكن من مساعدته”.

وارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المغرب المدمر الذي ضرب مناطق وسط البلاد الجمعة الماضي إلى 2946 قتيلا، في حين بلغ عدد المصابين 5674 شخصا، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية المغربية، بآخر إحصائية (يوم الخميس 14/9/2023).وفق الجزيرة

المصدرتوتير - رصد وتحرير وطن - وكالات

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