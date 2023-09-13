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رياضة

منتخب البرازيل يفوز على بيرو في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
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وطن- فاز منتخب البرازيل على منافسه بيرو بهدف نظيف دون رد، في الجولة الثانية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية  المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026.

وسجل اللاعب ماركينيوس نجم باريس سان جيرمان، الهدف الوحيد لصالح منتخب البرازيل في المباراة أمام بيرو عند الدقيقة ال90 على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

مباراة منتخب البرازيل ضد بيرو

وتفوق منتخب البرازيل (السيليساو)، أمام نظيره البيرو طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 9 تسديدات، والاستحواذ على الكرة بنسبة 63%.

فيما وصل عدد تسديدات المنتخب المنافس بيرو إلى 6 تسديدات، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 37% في المباراة.

تشكيلة منتخب البرازيل ضد بيرو

ودخل المدرب البرازيلي فرناندو دينيز، المباراة أمام منتخب بيرو، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة مونديال كأس العالم 2026، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

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دفاع السيليساو: دانيلو، ماركينهوس، غابرييل سانتوس، رينان لودي.

منتخب البرازيل لكرة القدم
احتفال منتخب البرازيل بهدفه في شباك مرمى بيرو

خط الوسط: نيمار، كاسيميرو، برونو مورا.

كما وفي مركز الهجوم: رودريغو، رافينيا دياز، ريتشارليسون.

ترتيب منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026

وبهذا الفوز يتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب مجموعته في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف الأرجنتين مع نهاية الجولة الثانية.

كما وتجمد رصيد منتخب بيرو عند نقطة واحدة فقط في المركز السابع من الترتيب.

اللاعب ماركينيوس
البرازيلي ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي

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