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محمد بن سلمان في سلطنة عُمان.. “مجتهد” يزعم كشف سر الزيارة المفاجئة وثمن الموافقة عليها

محمد بن سلمان وصل إلى سلطنة عمان مساء الإثنين قادما من الهند عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين

كتب سالم حنفي
محمد بن سلمان في سلطنة عُمان..
محمد بن سلمان
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وطن- زعم المغرد الشهير “مجتهد” أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جاءت بهدف إغاظة الرئيس الإماراتي محمد بن زيد وردا على الاهتمام المتزايد به في قمة مجموعة العشرين التي اختتمت اعمالها في العاصمة الهندية نيودلهي قبل يومين.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه على منصة “X” (تويتر سابقا) إن “زيارة ابن سلمان لعمان لم تكن مجدولة واتخذ قراراً مفاجئا بشأنها إغاظة لابن زايد وذلك بعد ما حصل له “لابن سلمان” من تحقير في الهند”.

وزعم أن محمد بن سلمان “قد أصابه الغيض والحنق بعد ما رأى تجاهله وتفضيل ابن زايد عليه في المؤتمر وبعد ما حصل من مشاهد مصورة فيها إهانة له”.

ابن سلمان استمع لمشورة فيصل بن فرحان

وادعى “مجتهد” أن من “أشار عليه بفكرة الزيارة هو وزير الخارجية وذلك من خلال معرفته بنفسيته ورغبته في التعويض عن الإهانة ، فوافقت هوى في نفسه”.

مشاريع واستثمارات

وعن سبب موافقة سلطنة عمان على الزيارة المفاجئة، قال “مجتهد” أنه حتى يحصل محمد بن سلمان “على موافقة سريعة من العمانيين -الذي فوجئوا كذلك- وعدهم بمشاريع وضخ أموال هائلة للاستثمار هناك”، وفق زعمه.

تغريدة مجتهد
تغريدة مجتهد حول سبب زيارة محمد بن سلمان لسلطنة عمان

أمر أشقائه بعدم مفارقة الملك سلمان

وفي شأن آخر، قال “مجتهد” أنه بعد أن غادر محمد بن سلمان “إلى الهند أمر أشقائه تركي وراكان (وخالد) بالمرابطة عند والده ٢٤ ساعة”.

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وادعى أنه طلب منهم أن “لا يدخل عليه أحد مهما كان حتى بقية إخوانهم، وأن يبقوا على هذا الوضع إلى أن يعود وقد أعطى استثناء لشقيقه خالد هذه المرة مع أنه عادة لا يريد له أن يتفرد بوالده”!!

محمد بن سلمان يصل سلطنة عمان

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد وصل مساء الاثنين، إلى العاصمة العمانية مسقط، للقاء السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، في زيارة خاصة.

هيثم بن طارق ومحمد بن سلمان
استقبال هيثم بن طارق لمحمد بن سلمان في سلطنة عمان

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالتا الأنباء في السعودية وسلطنة عمان، عقب إعلان المملكة اختتام ولي العهد زيارته للهند التي بدأت السبت.

وكالة الأنباء العمانية
وكالة الأنباء العمانية

وكان محمد بن سلمان قد اختتم زيارة إلى الهند، عقب حضوره قمة مجموعة العشرين وعقد مباحثات مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

 

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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