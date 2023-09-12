ابنة عمرو دياب تحتفل بمرور عامين على حبها بصورة جريئة.. على مقعد واحد في الطائرة!

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وطن- احتفلت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، بمرور الذكرى السنوية الثانية على علاقتها بحبيبها، بصورة جريئة.

ونشرت ابنة عمرو دياب، صورة عبر خاصية الستوري على انستغرام، ظهرت فيها وهي تجلس في أحضان حبيبها على مقعد الطائرة الصغير.

عامان معك

وكتبت كنزي: “عامان معك”، مع رمز تعبيري لقلب يشتعل، في إشارة إلى شرارة الحب بينهما.

وكثيراً ما تشعل إطلالات كنزي الجدل على منصات التواصل، فيما يلقي الجمهور باللوم على والدها الفنان عمرو دياب.

شفشاون

في أحدث صورة جديدة مثيرة، كشفت فيها كنزي عن صدرها داخل سيارة.

حيث كانت ترتدي فستاناً يكشف صدرها بطريقة فاضحة، وتضع قبعة على رأسها .

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وقبل اطلالة ابنة عمرو دياب وهي تكشف صدرها، نشرت “كنزي” صوراً لها خلال زيارتها مدينة شفشاون في المغرب.

وكنزي دياب، هي ابنة عمرو دياب من زوجته زينة عاشور (ابنة رجل الأعمال السعودي الشهير محمد مصطفى عاشور)، ولها شقيقان هما: عبد الله، وجنا.