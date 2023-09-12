الأربعاء, سبتمبر 13, 2023
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ابنة عمرو دياب تحتفل بمرور عامين على حبها بصورة جريئة.. على مقعد واحد في الطائرة!

كثيراً ما تشعل إطلالات كنزي ابنة عمرو دياب الجدل على منصات التواصل فيما يلقي الجمهور باللوم على والدها

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب في صورة جريئة احتفالاً بمرور عامين على حبها.. معاً على مقعد واحد في الطائرة!
كنزي دياب وعشيقها
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وطن- احتفلت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، بمرور الذكرى السنوية الثانية على علاقتها بحبيبها، بصورة جريئة.

ونشرت ابنة عمرو دياب، صورة عبر خاصية الستوري على انستغرام، ظهرت فيها وهي تجلس في أحضان حبيبها على مقعد الطائرة الصغير.

عامان معك

وكتبت كنزي: “عامان معك”، مع رمز تعبيري لقلب يشتعل، في إشارة إلى شرارة الحب بينهما.

كنزي ابنة عمرو دياب
جلست كنزي في أحضان حبيبها في الطائرة

وكثيراً ما تشعل إطلالات كنزي الجدل على منصات التواصل، فيما يلقي الجمهور باللوم على والدها الفنان عمرو دياب.

شفشاون

في أحدث صورة جديدة مثيرة، كشفت فيها كنزي عن صدرها داخل سيارة.

حيث كانت ترتدي فستاناً يكشف صدرها بطريقة فاضحة، وتضع قبعة على رأسها .

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كنزي دياب ابنة الفنانة عمرو دياب
كنزي دياب تكشف عن صدرها داخل سيارة

وقبل اطلالة ابنة عمرو دياب وهي تكشف صدرها، نشرت “كنزي” صوراً لها خلال زيارتها مدينة شفشاون في المغرب.

كنزي دياب
كنزي دياب في مدينة شفشاون في المغرب

وكنزي دياب، هي ابنة عمرو دياب من زوجته زينة عاشور (ابنة رجل الأعمال السعودي الشهير محمد مصطفى عاشور)، ولها شقيقان هما: عبد الله، وجنا.

المصدررصد ومتابعة وطن

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