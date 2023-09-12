الثلاثاء, سبتمبر 12, 2023
الرئيسيةحياتناعريس مصري يستغني عن البدلة الرسمية في حفل زفافه وما ارتداه غير...
حياتنا

عريس مصري يستغني عن البدلة الرسمية في حفل زفافه وما ارتداه غير متوقع (فيديو)

دائماً ما تشهد حفلات الزفاف في مصر تصرفات غريبة أبطالها غالباً العروس والعريس

كتب رفيف عبدالله
عريس مصري يستغني عن البدلة الرسمية في حفل زفافه وما ارتداه غير متوقع (فيديو)
عريس مصري (صورة تعبيرية)
- Advertisement -

وطن- قرر عريس مصري أن يكسر القاعدة، ويرتدي ملابس غير رسمية في حفل زفافه.

وأظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن”، لحظة دخول العريس وهو يرتدي تيشرت أبيض، وشورت أسود، وحذاء رياضي أسود أيضاً.

هل هو العريس حقا؟

وشكك البعض بأن يكون هو العريس حقاً، وقالوا ربما كان شقيق العروس أو العريس.

بينما أشار مغردون إلى أنه العريس حقاً، وسط اتهامات بمحاولة تصدر التريند فقط بهذا التصرف.

ودائماً ما تشهد الأعراس المصرية تصرفات غريبة أبطالها العروس والعريس.

عروس ترقص وأخرى تقبل الأقدام

فمؤخراً، ظهرت عروس مصرية وهي تنزل على الأرض، لتقبل قدم عريسها.

- Advertisement -

ثم نهضت الفتاة وقامت باحتضان وتقبيل عريسها الذي لم يمانع تقبيل قدمه.

وأثار الموقف جدلاً بين الناشطين، ما بين من رأى أنه تصرف طبيعي وطريقة للتعبير عن الحب، بينما اعترض آخرون ورأوا أنه إهانة للمرأة.

كما انتشر مقطع فيديو قصير تظهر فيه عروس تخلع بدلة الزفاف، والتي كانت ترتدي تحتها بدلة رقص، وتبدأ بأداء رقص مثير أمامه وأمام المدعوين.

عروس ترقص ببدلة رقص
خلعت العروس فستانها وظهر تحته
عروس ترقص ببدلة رقص
خلعت العروس بدلتها لتظهر ببدلة رقص

يظهر العريس جالساً على كرسي خشبي، فيما تقف العروس أمامه مرتدية بدلة رقص أبيض عارية، وفاجأت الجميع بأدائها لرقصة على أنغام “انت عمري” لكوكب الشرق أم كلثوم، وسط تشجيع وتصفيق الحضور.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

شمس الكويتية تعلق على حظر النقاب في مصر بصورة فاضحة لها (شاهد)

تقارير

“مشروع بايدن الجديد خسارة لمصر” .. تقارير إسرائيلية تكشف بالدليل الفشل الاقتصادي لنظام السيسي

الهدهد

محامي يوثق حالة مصر في عهد السيسي وأكاديمي يدعو للتغيير عبر: “مناسبة وحيدة متاحة”

الهدهد

منع النقاب في مدارس مصر.. السيسي لا يزال خائفا من الإخوان

حياتنا

مصري يذبح شقيقته في الشارع أمام مسجد لسبب صادم بعد أيام من خطوبتها!

الهدهد

تسريبات سجون مصر.. فيديوهات مأساوية لقيادات إخوانية فمن سربها؟

الهدهد

الإعصار دانيال يصل مصر وفيديو مرعب يقلب مواقع التواصل (شاهد)

حياتنا

شاهد كيف أصبحت نجلاء فتحي في عمر الـ71.. لن تعرفها

الهدهد

أحمد الطنطاوي يغازل أكبر شريحة انتخابية في مصر ويحرج السيسي أمامها

الهدهد

إعلامية شهيرة تعتذر للسيسي بسبب انتقاد “احتفظت به بداخلها ولم تعلن عنه أساسا”

حياتنا

بعد مصر.. سارة الزكريا ممنوعة من الغناء في الأردن بسبب أفعالها البذيئة!

الهدهد

سوء الخاتمة.. ضبطه الأهالي وهو يمارس الرذيلة مع جارته فقفز من “الرابع”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شمس الكويتية تعلق على حظر النقاب في مصر بصورة فاضحة لها (شاهد)

تسريب لحظة طرد دنيا بطمة أثناء توزيعها المساعدات.. هذا ما قاله المغاربة عنها (فيديو)

ابنة عمرو دياب تحتفل بمرور عامين على حبها بصورة جريئة.. على مقعد واحد في الطائرة!

نادين الراسي تنشر لحظة استحمامها.. شعر مبلل وحركات مثيرة بـ”الروب” (فيديو)

“قلوري” مغردة سعودية تسيء للرسول وزوجته خديجة .. كيف تعاملت السلطات معها؟

“مشروع بايدن الجديد خسارة لمصر” .. تقارير إسرائيلية تكشف بالدليل الفشل الاقتصادي لنظام السيسي

بين التقصير والمتاجرة بالمعاناة.. مغاربة رافضون لسياسات حكومتهم في التعامل مع زلزال المغرب

“الشعب السعودي لن يطبع” .. سعوديون يرفضون توجهات بن سلمان للتطبيع مع إسرائيل

محامي يوثق حالة مصر في عهد السيسي وأكاديمي يدعو للتغيير عبر: “مناسبة وحيدة متاحة”

بايدن في ورطة بعد مزاعم “فساد” وخطوة جادة نحو عزله .. كيف تفاعل الجمهوريون؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC