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رياضة

منتخب البرتغال يُمطر شباك لوكسمبورغ بتسعة أهداف نظيفة في غياب رونالدو (شاهد)

البرتغال تحقق أكبر نتيجة في تصفيات أمم أوروبا 2024 بفوزها على لوكسمبورغ بتسعة أهداف نظيفة دون رد

كتب فارس أبو شيحة
منتخب البرتغال لكرة القدم
نجوم منتخب البرتغال
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وطن- أمطر منتخب البرتغال شباك مرمى منافسه لوكسمبورغ، بتسعة أهداف نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمم أوروبا 2024، في غياب الدون كريستيانو رونالدو بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتعد نتيجة فوز منتخب البرتغال (الملاحين) العريض على نظيره لوكسمبورغ، أكبر نتيجة  للمنتخبات في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

مباراة منتخب البرتغال ضد لوكسمبورغ

وافتتح منتخب البرتغال في الدقيقة ال12 عن طريق اللاعب غونسالو إيناسيو، وفي الدقيقة ال17 سجل خليفة الدون رونالدو غونسالو راموس الهدف الثاني.

وعاد غونسالو راموس ليحرز الهدف الثالث لصالح الملاحين في الدقيقة ال33، ومع نهاية الشوط الأول سجل اللاعب غونسالو إيناسيو هدفه الثالث والرابع للمنتخب في الدقيقة ال45+4.

كما وأحرز اللاعب ديوغو جوتا الهدف الخامس في الدقيقة ال57، وفي الدقيقة ال67 سجل اللاعب ريكاردو  هورتا الهدف السادس. ليعود بعدها ديوغو جوتا ليسجل الهدف السابع في الدقيقة ال77.

وسجل برونو فيرنانديز الهدف الثامن في الدقيقة 83. وختم جواو فيليكس مهرجان أهداف الملاحين بهدف تاسع في الدقيقة ال88.

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ترتيب منتخب البرتغال في تصفيات أمم أوروبا 2024

ووصل عدد تسديدات منتخب البرتغال في المباراة أمام منافسه لوكسمبورغ  إلى 22 تسديدة باتجاه شباك المرمى، مقابل 4 تسديدات فقط للأخير.

كما وتفوق منتخب البرتغال في الاستحواذ على الكرة بنسبة 67%، فيما وصل استحواذ منتخب لوكسمبورغ على الكرة بنسبة 33%.

جواو فيليكس وروبن نيفيز
احتفال جواو فيليكس مع روبن نيفيز

ويحافظ البرتغال على صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات أمم أوروبا 2024. برصيد 18 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف سلوفاكيا برصيد 13 نقطة.

فيما تجمد رصيد منتخب لوكسمبورغ عند النقطة ال10 في المركز الثالث من الترتيب مع نهاية الجولة السادسة.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل

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