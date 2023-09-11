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ماذا قال نجل الداعية عوض القرني بعد أكثر من 2000 يوم على تغييبه في سجون السعودية؟

نجل الداعية السعودي عوض القرني يتذكر لحظات اعتقال والده وكيف يزوره في الأحلام كل يوم

كتب خالد الأحمد
نجل الداعية السعودي عوض القرني المعتقل في سجون السعودية يغرد عن والده بعد 2000 يوم من اعتقاله
الداعية السعودي المعتقل عوض القرني يواجه عقوبة الإعدام
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وطن – عبر نجل الداعية السعودي عوض القرني الذي يقبع منذ سنوات في السجون السعودية عن حزنه وتأثره لمضي الأيام دون محاكمة أو إفراج عنه. 

وقال “ناصر بن عوض القرني” في تغريدة على حسابه في موقع “إكس” (تويتر سابقاً) اليوم هو اليوم 2190 منذ أن أخذتك قوات مسلحة من المنزل، كل يوم منذ رحيلك يشبه اليوم الأول في الفزع وفي الأحلام التي تزورنا كل يوم يمضي وأنت في زنزانتك الضيقة يحمل دهر من العناء ، كل يوم في غيابك يوم مهدور لا يُحسب من العمر.

وفي تغريدة أخرى قال القرني :”يستمر والدي د. عوض القرني في زنزانته الانفرادية بدون أي محاكمة كانت آخر جلسة أمام القاضي عام 2019م ، يستمر النظام بسرقة الأعمار خلف السجون بدون أي مبرر”.

الداعية عوض القرني معتقل في سجون السعودية منذ أكثر من 2190 يوماً
تغريدة ناصر نجل عوض القرني عن ذكرى اعتقاله والده

نجل عوض القرني يدافع عن والده 

وكان ناصر بن عوض القرني نجل الدكتور عوض القرني  قد ظهر بشكل مفاجئ على منصة “إكس” في 1 أكتوبر لعام 2022، بعد أن خرج من المملكة العربية السعودية إلى مكان آمن للدفاع عن أبيه المختفي أو المعتقل منذ 12 سبتمبر 2017 ومعتقلين الرأي في المملكة حسب وصفه.

وجاء اعتقال والده الداعية عوض القرني في 2017 بداية حملة قمع ضد المعارضة من قبل ولي العهد الجديد آنذاك، محمد بن سلمان”.

ويذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية كانت قد ذكرت في تقرير العام 2017 أن السلطات في المملكة العربية السعودية اعتقلت عددا من رجال الدين كان من بينهم الداعية سلمان العودة والداعية عوض القرني.

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وأضافت المنظمة في تقريرها: “كان العودة والقرني عضوين بارزين في حركة الصحوة مطلع التسعينات” لافتة إلى أن “العودة منذ عام 2011، دعا إلى مزيد من الديمقراطية والتسامح الاجتماعي، فيما أعلن القرني في مارس/آذار منع السلطات إياه من الكتابة بعد إدانته بإلحاق الضرر بالنظام العام”.

وتم تصوير القرني في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها السعودية على أنه واعظ خطير، لكن المنشقين قالوا إن القرني كان مثقفًا مهمًا ويحظى بتقدير كبير وله متابعة قوية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مليوني متابع على تويتر.

صورة نادرة لعوض القرني ونجله ناصر
عوض القرني ونجله ناصر في صورة أرشيفية نادرة

عقوبة إعدام مزعومة بحق الداعية عوض القرني في سجون السعودية

وكانت صحيفة “الغارديان” قد نشرت خبراً في يناير الماضي عن عزم السلطات السعودية إعدام الداعية عوض القرني مع عدد من الدعاة الآخرين.

تقارير تحدثت عن إصدار حكم بالإعدام على الداعية عوض القرني watanserb.com
تقارير تحدثت عن إصدار حكم بالإعدام على الداعية عوض القرني

وقالت الصحيفة بأن الادعاء السعودي طالب بإصدار عقوبة الإعدام على الداعية، عوض القرني، لارتكابه جرائم مزعومة، بما في ذلك امتلاك حساب على تويتر، واستخدام تطبيق واتساب لنشر أخبار “معادية” للمملكة، وفقا لوثائق المحكمة.

لكن الغارديان قامت لاحقاً بتصحيح الخبر لاحقاً وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بطلب الادعاء الحكم بإعدامه.

وفي السجون والمعتقلات السعودية نحو مائة شخصية، وتتكتم على الاعتقالات وأسبابها، بيد أن معلومات مسربة تفيد بتعرض العديد من المعتقلين لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب، لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.

المصدرتويتر، الغارديان، وطن

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