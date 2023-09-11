الإثنين, سبتمبر 11, 2023
الرئيسيةتقاريرقرية معزولة مسحت من الخريطة.. ما قصة تنزيرت المنكوبة من زلزال المغرب؟
تقارير

قرية معزولة مسحت من الخريطة.. ما قصة تنزيرت المنكوبة من زلزال المغرب؟

تعد قصة قرية تنزيرت المنكوبة من زلزال المغرب إحدى أكثر القصص المؤلمة والقاسية التي خلفتها الكارثة

كتب محمد أمين ميرة
قرية معزولة مسحت من الخريطة.. ما قصة تنزيرت المنكوبة من زلزال المغرب؟
قرية تنزيرت المنكوبة من زلزال المغرب
- Advertisement -

وطن- ما إن وقع زلزال المغرب الجمعة 8 أيلول/سبتمبر 2023 حتى انهالت الأخبار والقصص المأساوية المرعبة التي خلفتها الكارثة وأبرزها قرية معزولة تدعى تنزيرت مسحت من الخريطة.

وتنزيرت من بين القرى القريبة من مركز الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب بقوة وصلت إلى 7 درجات وبلغت حصيلة ضحاياها حتى مساء اليوم الإثنين 11 أيلول/سبتمبر نحو 2862 قتيلاً و2562 جريحاً.

وتتواصل عمليات البحث عن ناجين عبر فرق الإنقاذ التي تسابق الزمن للعثور على بصيص أمل ينقذ العائلات أسفل الركام فضلاً عن تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين المنكوبين.

وناهزت قوة الزلزال المدمر 6.8 درجات وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وأدت إلى دمار كبير بشكل خاص داخل أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت وخلف أضرارا في مراكش.

وأظهرت صور ولقطات مصورة مشاهد للركام وتشققات داخل المنازل وشوارع فيما تواصل فرق الإنقاذ في المغرب عن ناجين محتملين.

والأحد 10 أيلول/سبتمبر 2023 سجل المغرب هزة أرضية قوية ووفق مرصد الزلازل الأورومتوسطي بلغت قوتها 4.5 درجات على مقياس ريختر على بعد 77 كيلومترا جنوب غربي مراكش.

- Advertisement -

قصة تنزيرت المنكوبة من زلزال المغرب

تعد قصة قرية تنزيرت المنكوبة من زلزال المغرب إحدى أكثر القصص المؤلمة والقاسية التي خلفتها الكارثة حيث تعد من المناطق التي تبعد نحو 80 كيلومتراً جنوب مراكش ولا يكاد يلتفت لها أحد بسبب وعورة طريقها.

تسبب الزلزال في انهيار حجارتها وقطع الطريق للوصول إليها حيث يمكن ذلك عبر منعطف ضيق صغير قرب قرية ماريغا وهو ما جعل عمل أجهزة الإنقاذ والإغاثة صعباً للغاية هناك، وتحولت القرية المعزولة إلى أحد أكثر المآسي الإنسانية تأثيراً.

ففي الوقت الذي يحتاج به المصابون والجرحى والعالقون تحت الركام إلى بصيص أمل ينقذ حياتهم يعاني المسعفون والمتطوعون للوصول إليهم بسبب الطريق الصعب إلى قرية تنزيرت المنكوبة من زلزال المغرب.

وبحسب الأهالي هناك فإن ما حصل لا يمكن أن يوصف إذ تبعد القرية عن نظيرتها ماريغا نحو 10 كيلومترات فقط لكن الوصول إليها من هناك عبر صعود الجبال الشاهقة وطرق ضيقة للغاية ومتعرجة بشكل لا يوصف.

ففي الأحوال العادية يعاني السكان من علاج أبنائهم والوصول إلى المستشفيات والمرافق الخدمية حتى قبل أن يحصل الزلزال المدمر الذي حول حياة أبناء القرية المعزولة إلى جحيم.

ولا تعد مبالغة القول إن القرية لم تعد موجودة وقصة تنزيرت المنكوبة من زلزال المغرب انتهت ومسحت عن الخريطة حسب عنوان لافت ضمن تقرير نشره موقع الجزيرة نت ورصدته (وطن).

وكانت الحكومة المغربية قد أكدت أنه تمت تعبئة كل الإمكانيات للوصول إلى جميع المتضررين، وتحدثت عن تعزيزات من الجيش وصلت إلى منطقة أمزميز في ضواحي مدينة مراكش لدعم جهود الإنقاذ.

وشاركت وسائل إعلام مغربية لقطات تظهر عمليات نقل ضحايا زلزال الحوز المدمر إلى المرافق الطبية بواسطة طائرات عسكرية تابعة للجيش المغربي.

المصدرالجزيرة - وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

الإعصار دانيال يصل مصر وفيديو مرعب يقلب مواقع التواصل (شاهد)

الهدهد

زلزال المغرب أكبر من مجرد هزة أرضية.. كيف زلزل نظريات علماء الجيولوجيا؟

الهدهد

إعلام فرنسي يسخر من رد فعل محمد السادس على الزلزال.. شمبانيا وتشبث بكرسي العرش (شاهد)

الهدهد

زلزال المغرب يماثل قوة 30 قنبلة ذرية.. وهذا سبب انهيار المباني التاريخية

رياضة

هكذا تضامن ميسي ورونالدو مع ضحايا زلزال المغرب (صور)

الهدهد

صور نشرها حفيظ دراجي تظهر تضامنا جزائريا مع ضحايا زلزال المغرب رغم الخلافات التاريخية

تقارير

مرض خطير أجبر محمد السادس للسفر إلى فرنسا والزلزال دفعه للعودة.. إذاعة فرنسية كشفت المستور

الهدهد

محمد السادس يُحرج ماكرون ويرفض الحديث معه.. كيف رد الرئيس الفرنسي؟

الهدهد

هذا ما حل بجثث ضحايا الزلزال بسبب تعنت المغرب في قبول المساعدات الدولية (فيديو)

الهدهد

حزين وغاضب.. هذا ما فعله ملك المغرب في أول ظهور له عقب كارثة الزلزال (شاهد)

الهدهد

لماذا تمنع سلطات المغرب دفن جثث ضحايا الزلزال؟.. هددت الأهالي وتوعدتهم (فيديو)

الهدهد

أكثر دول العالم عرضة للزلازل .. بينها دول عربية ودولة قد تختفي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إيقاف بول بوغبا عن اللعب مع يوفنتوس لهذا السبب

موعد مباراة منتخب قطر ضد روسيا في المباراة الودية والتشكيلة المتوقعة

منتخب كرواتيا يتجاوز أرمينيا بفوزٍ صعب في تصفيات أمم أوروبا 2024 (فيديو)

تفاصيل عقد الفرنسي أنطوني موديست مع الأهلي المصري

منتخب البرتغال يُمطر شباك لوكسمبورغ بتسعة أهداف نظيفة في غياب رونالدو (شاهد)

بعد علوم الجيولوجيا.. ما الذي يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي لدرء خطر الزلازل؟

“قناة الجديد” تسيء للسوريين والفلسطينيين معاً وتحرّض على العنصرية! (شاهد)

السعودية تفشل في استضافة بطولة التنس للسيدات

ماذا قال نجل الداعية عوض القرني بعد أكثر من 2000 يوم على تغييبه في سجون السعودية؟

الإعلامية المصرية مي حلمي تغضب السعوديين بتصريح ساخر عن محمد صلاح (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC