السعودية تفشل في استضافة بطولة التنس للسيدات

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وطن- فشلت المملكة العربية السعودية للمرة الثانية في الإستحواذ على استضافة نهائيات بطولة “التنس للسيدات” على أراضيها رغم الإغراءات المادية التي قدمتها الدولة النفطية.

وتقرر أن تستضيف البطولة السنوية المكسيك في الفترة من 29 أكتوبر إلى 5 نوفمبر بموجب اتفاق مدته عام واحد، حسبما أعلن الاتحاد الدولي للتنس للسيدات يوم الخميس، منهيًا التكهنات بأن حدث هذا العام قد يقام في المملكة العربية السعودية.

وبعد إعلان جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين للرجال الشهر الماضي أن نهائيات الجيل القادم ستقام في جدة في الفترة من 2023 إلى 2027، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالشائعات التي تفيد بأن نهائيات اتحاد لاعبات التنس المحترفات قد تتجه أيضًا إلى المملكة العربية السعودية.

مزايا كبيرة

ونقل موقع espn عن ستيف سايمون، رئيس اتحاد لاعبات التنس المحترفات ومديرها التنفيذي إن الدولة الخليجية قدمت “مزايا كبيرة” ومبلغ يقارب الـ 15 مليون دولار وهو ضعف المبلغ الذي قدمته المكسيك كمضيفة لفعاليات الجولات النسائية، ولكن سجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق المرأة وحقوق المثليين، إلى اتهامات بالغسيل الرياضي.

ورفض سايمون الشائعات الأخيرة التي تفيد بأن نهائيات اتحاد لاعبات التنس المحترفات قد تقام في المملكة العربية السعودية في المستقبل، وقال إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

وكانت التونسية “أنس جابر” التي تحمل الرقم 5 أول لاعبة عربية تصل إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، قد أيدت الفكرة كوسيلة لجذب المزيد من النساء العربيات إلى التنس.

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التأرجح الآسيوي للبطولات

وقالت كريس إيفرت، المحللة الحالية والمتقاعدة في شبكة ESPN، للصحفيين الشهر الماضي إنها تفضل عدم ذهاب اتحاد لاعبات التنس المحترفات إلى الدولة الشرق أوسطية.

وأقيمت بطولة 2021 في غوادالاخارا بدلاً من شنتشن، الصين، بعد أن أزال اتحاد لاعبات التنس المحترفات التأرجح الآسيوي للبطولات من تقويمه بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان من المقرر أن تعود البطولة إلى شنتشن من عام 2022 حتى عام 2030، لكن اتحاد لاعبات التنس المحترفات أوقف البطولات في الصين بعد ذلك بسبب مخاوف بشأن الزوجي السابق عالميًا رقم 1 بينغ شواي ، مع نقل الحدث إلى فورت وورث، تكساس.

وكان موقع Sportspro media أكد في تقرير له أن المملكة العربية السعودية قد وضعت نصب أعينها استضافة حدث تنس نسائي ضمن جهودها لإستضافة أبرز الأحداث الرياضية في العالم.

وقال متحدث باسم اتحاد لاعبات التنس المحترفات لصحيفة التلغراف: “لقد تلقينا استفسارات من السعودية بشأن الاهتمام بإحضار حدث اتحاد لاعبات التنس المحترفات إلى المملكة.” وأضاف”بصفتنا منظمة عالمية ، نحن دائمًا مهتمون ونقدر الاستفسارات الواردة من أي مكان في العالم وننظر بجدية في ما قد تجلبه كل فرصة ولكننا لم ندخل في مفاوضات رسمية.”

ولكن يبدو أن حساب الحقل لم يطبق على حساب البيدر -كما يقال- وكان اتحاد لاعبي التنس المحترفين، أعلن عن فوز مدينة جدة باستضافة نهائيات بطولة «الجيل القادم لرابطة محترفي التنس» لمدة خمسة أعوام مقبلة، بدءاً من العام الحالي 2023 وحتى 2027، وستقام أولى النهائيات على مدار خمسة أيام بتنظيم من وزارة الرياضة، وبالشراكة مع الاتحاد السعودي للتنس، خلال الفترة من 28 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى 2 ديسمبر (كانون الأول) 2023.