“يا رب اردمهم”.. جزائري يعبر عن فرحته بكارثة زلزال المغرب ويفجر الغضب (فيديو)

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وطن- صدم فيديو لرجل جزائري شامت بضحايا زلزال المغرب رواد منصات التواصل، بحديثه المستفز للملايين بعد وصفه الدولة المغربية “بالزريبة” متمنياً للبلاد مزيداً من الدمار والكوارث، ما تسبب بجدل واسع عبر مواقع التواصل.

وتحت عنوان “حقد أسود، وكراهية مجنونة” انتشر المقطع المصور كالنار في الهشيم مثيراً ضجة كبيرة خاصة في منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، التي شارك روادها مشاهد الجزائري الذي ظهر وهو يُقسم بأنه فرح فرحة كبيرة بما حصل من كارثة في جارة بلاده المغرب.

وأكد النشطاء أن الفيديو يكشف ما وصوفوه بـ”ورماً خبيثاً تفشى بين الشعوب بفعل سياسات الأنظمة التي كرست فيما بينهم ثقافة “فرق تسد”، رغم الكثير من الرفض والاستنكار الذي قوبل به حديث الجزائري الذي استفز الملايين لشماتته بضحايا زلزال المغرب.

شماتة جزائري بكارثة زلزال المغرب

وظهر الجزائري وهو يكرر كلمات وصفت “بالخبث الأبله وبأن مرددها أسوأ من الشيطان نفسه”: “يارب هدمهم يارب زيدهم زلزال على زلزال، يارب اردمهم تحت التراب وتحت الحجر وتحت القرميد”.

وتحت حجة تطبيع الدولة مع إسرائيل وبجهل كبير أكمل المواطن الجزائري مبرراً دعائه وحقده الأعمى بأن: “المغرب بلد التطبيع والزنى واليهود” وفق وصفه، متابعاً بأنها دعوة الصحراويين في إشارة إلى أزمة الصحراء الغربية المتنازع عليها مع الجزائر والتي تسيطر على جزء كبير منها الحكومة المغربية.

وكرر الجزائري الإساءة للمغاربة واصفاً إياهم “بالخونة وأعداء الله والرسول والمطبعين مع اليهود الذين يخشونهم أكثر من خشية الله” حسب وصفه.

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موجة غضب كبيرة

وأثار المقطع موجة غضب كبيرة في منصات التواصل، إذ أكد العديد من المعلقين أن هذا المواطن، لا يمثل الجزائر ولا الجزائريين وأنه “من الذين سيطر عليهم الحقد الأعمى والكراهية المجنونة”.

وغرد ماجد الذي شارك الفيديو على حسابه في منصة “إكس”: “الحقد الأسود والكراهية المجنونة والخبث الأبله، تشتمون صوت وصورة وتكتبون فقط لخلافات سياسية؟ بربكم أي نوع من البشر هؤلاء؟”.

وعلق نواف مسفر بن هلال حول فيديو جزائري يستفز الملايين بحديثه عن زلزال المغرب: “لا حول ولا قوة إلا بالله، جزائري يعتبر الزلزال الذي ضرب المغرب فرحة كبيرة ويتمنى لهم المزيد من الدمار والهلاك! هذه العيبة من الناس أسوء من الشيطان نفسه.. نسأل الله السلامة للشعب المغربي”.

وسبق هذا المواطن الجزائري الذي استفز الملايين بحديثه عن زلزال المغرب، تغريدة مماثلة للإعلامي الجزائري أحمد حفصي، أكد فيها أنه لن يتضامن مع أي مغربي مثيراً ضجة واسعاً مرجعاً السبب إلى “إساءة شخصية تعرضت لها عائلته عبر التشهير والقذف والافتراء” وفق وصفه.

ويمكن متابعة المزيد من المعلومات عن إعلامي جزائري يشمت بالمغاربة بعد زلزال المغرب المدمر وما قاله عبر موقع (وطن).

جدير بالذكر أن الموقف الرسمي للجزائر من كارثة زلزال المغرب، جاء على خلاف المتوقع وأشاد به العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل.

حيث أعلنت السلطات الجزائرية العليا عن استعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية تضامناً مع الشعب المغربي الشقيق “في حال طلب ذلك من قبل المملكة المغربية”.