لماذا تمنع سلطات المغرب دفن جثث ضحايا الزلزال؟.. هددت الأهالي وتوعدتهم (فيديو)

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وطن- اشتكى مواطنون مغاربة من امتناع السلطات المغربية عن منحهم تصاريح دفن لضحاياهم جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، مساء الجمعة، في أعنف زلزال تتعرض له البلاد منذ أكثر من ستة عقود وأدى إلى مقتل أكثر من 2012 مواطن مغربي ومئات الجرحى.

وأكد المشتكون أن السلطات المغربية، هددتهم لسبب غير معروف أن “من يدفن أي جثة يتحمل ما سيحدث له ولن يُعطى شهادة وفاة للميت”.

وقال أحد المواطنين المغاربة في مقطع فيديو متداول، إن (هناك مئات الضحايا وإكرام الميت هو دفنه).

وأضاف أنه رغم مرور 72 ساعة على كارثة الزلزال “لم نتمكن من دفن أهالينا.”

وتابع المواطن المغربي المتحدث في المقطع: “رغم تواصلنا مع المسؤولين والقيادة فقالوا لنا إذا دفنتم الضحايا فعلى مسؤوليتكم وتتحملون عواقب ذلك، وهو عدم منح شهادة وفاة للمتوفين.”

وبدا في مقطع الفيديو ذاته، عددا من الأشخاص بين أكوام الحطام وهم يبكون ويطلبون نقل معاناتهم إلى المسؤولين.

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وأظهرت لقطات جوية حجم الدمار في مركز زلزال المغرب، الذي راح ضحيته الآلاف بين قتلى وجرحى.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت، يقع بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز، على بعد حوالي 70 كيلومترا (43.5 ميلا) جنوب مراكش.

وتركزت غالبية الوفيات في إقليمي الحوز (1293)، وتارودانت (452) الأكثر تضرراً جنوبي مراكش. ويضم الإقليمان الكثير من القرى المتناثرة في قلب جبال الأطلس، وهي بمعظمها مناطق يصعب الوصول إليها وغالبية المباني فيها لا تحترم شروط مقاومة الزلازل.

وعرضت قنوات محلية مساء السبت مشاهد جوية لبعض القرى وقد هدمت تماماً، جلها من بيوت طينية، في مرتفعات منطقة الحوز الجبلية. ومن بين القرى التي تكاد تكون دُمّرت تماما، قرية تفغاغت الواقعة على بُعد حوالى 50 كيلومتراً من بؤرة الزلزال، ونحو 60 كيلومتراً جنوب غرب مراكش.

ردود أفعال المغاربة

وانقسم مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي حيال شكوى المواطنين من عدم السماح بدفن موتاهم، بين مؤيد للقرار ومعارض له، ورأى ” نبيل ميد” أنه من الضروري توثيق وترخيص الدفن”.

وأضاف: “الدفن يحتاج مسطرة رسمية حتى لا تضيع الحقوق فيما بعد.. حقوق الارث على سبيل المثال، الدفن العشوائي مرفوض”.

واستدرك :”الزلزال كارثة ولا ينبغي أن يكون سببا للفوضى وضياع حقوق اهالي المتوفين فيما بعد”.

وعلق آخر: “المغرب ليس بلد للفوضى بالرغم من الأزمة.. يجب معرفة من ماتوا إثر الزلزال أو لأسباب أخرى”

واستدرك أن “المغرب في قلب الكارثة ولا يلزمنا إلا أن نتحد بيننا وان نثق في مسؤولينا الذين يبدلون جهودا جبارة ومتواصلة”.

وفي السياق ذاته عقب “محمود قبلي”: “ليس بالأمر الهين أن تدفن جثة هكذا.. لنفترض مثلا انك قتلت شخصا و تريد ان تدفنه مع الضحايا”.